Capitala ucraineană a fost supusă unuia dintre cele mai mari și mai devastatoare atacuri ordonate de către dictatorul rus, Vladimir Putin, în urma căruia cel puțin 13 oameni și-au pierdut viața. Fotoreporterii din întreaga lume au reușit să surprindă drama oamenilor care au rămas fără nimic în doar câteva minute.

Kievul, care se confruntă cu o lipsă acută de rachete antiaeriene, a devenit ținta preferată a dictatorului rus care a dat ordinul unui nou atac.

În timpul bombardamentului devastator au fost vizate, din nou, zone civile din capitala ucraineană. Zeci de oameni au fost răniți și nu mai puțin de 13 și-au pierdut viața.

Pe lângă aceștia, alte sute de persoane au rămas fără nimic în urma ploii de rachete trimise de Moscova. Blocuri întregi au fost distruse în timp ce oamenii se aflau în interior.

Mulți dintre ucraineni au scăpat ca printr-o minune, reușind să fugă din casele lor în ultimele minute cu ai lor copii sau cu animalele de companie.

Fotoreporterii prezenți în Kiev au surprins drama oamenilor care trăiesc în teroare al cincilea an.

Kievul a fost supus unuia dintre cele mai dure atacuri de la începutul războiului. Sursa foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Editor : A.R.