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Video Imagini șocante care arată viața tinerelor racolate și obligate să se prostitueze. Simulare făcută în București după modelul din Olanda

Data actualizării: Data publicării:
simulare exploatare sexuala
Foto: Captură Digi24
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Din articol
„Totul a fost creat astfel încât tinerii să își dea seama cum ar fi situația în care se află o victimă a exploatării sexuale”

Imagini șocante, care arată viața tinerelor racolate și obligate să se prostitueze. Autoritățile au amplasat în centrul Capitalei un camion în care este reconstituit fidel mediul în care sunt exploatate fetele păcălite prin metoda „lover boy”. Adică tinerele care se îndrăgostesc de bărbați ce le promit iubire și ajung să le transforme fără milă în mașini de făcut bani. În cadrul unui simulator participanții au avut ocazia să îi asculte povestea uneia dintre miile de fete exploatate de-a lungul timpului.

Vocea răpusă de durere este a Elenei, o supraviețuitoare a traficului de persoane. Într-un camion a fost recreată fidel locuința din Amsterdam în care a fost ținută cu forța chiar de bărbatul pe care îl iubea și în care avea încredre. A fost obligată să întrețină relații sexuale cu numeroși bărbați.

Îmi doream cu disperare ca cineva să mă observe, să vadă că am valoare. Atunci nu știam, dar exact această nevoie avea să mă facă vulnerabilă în fața unor oameni ca Bogdan. Bogdan avea 20 și un pic de ani... Îmi spunea că familia lui mi-a dat de toate și că trebuie să contribui și eu”, povestește Elena, victimă a exploatării sexuale.

Cei care i-au trecut pragul „casei” au avut ocazia să simuleze, îndrumați de ea, cum să evadeze de acolo. Trebuiau să fie atenți la indicii și să obțină coduri pentru a trece dintr-o încăpere în alta.

„Am fost exploatată în zone în care prostituția era vizibilă, mai ales în cartierele bine cunoscute. Trebuia să muncesc în fiecare zi. Ajunsesem să am 10 clienți pe zi, uneori chiar mai mulți”, continuă Elena.

Participanții au reușit să treacă de primele uși. Pe cea de ieșire, de evadare din situație... nu au putut însă să o deschidă, pentru că nu au ghicit codul.

„Te-ai descurcat bine până acum, dar din păcate încă nu ai aflat povestea mea. Poate ai înțeles deja că atunci când ești singur nu este deloc ușor să scapi, cel puțin nu singur. Sună la 112! Ăsta era codul!!! 112”, explică Elena.

„Totul a fost creat astfel încât tinerii să își dea seama cum ar fi situația în care se află o victimă a exploatării sexuale”

Alina se numără printre persoanele care au trecut prin această simulare. A venit însoțită de fiica ei în vârstă de 17 ani pentru a-i arăta peste ce pericole poate să dea.

Reporter: Povestea Elenei cum vi s-a părut?
Alina participantă la simulare: Super dramatică. Am simțit de parcă am fost eu în locul ei.

Reporter: Ce ai învățat din povestea Elenei?
Clara, participantă la simulare: Că trebuie să avem grijă cu cine vorbim la telefon și ce facem pe telefon.
Reporter: Ce te-a marcat?
Clara: Când a zis că nu era iubită de familie.

„Totul a fost creat astfel încât copiii, tinerii să își dea seama cum ar fi situația în care s-ar afla o victimă a exploatării sexuale, care ar fi atmosfera, cum ar arăta, dezordine, un miros care îți rămâne... după ce termini această experiență”, afirmă Laura Sava, reprezentantul fundației World Vision Romania.

Elena este, de fapt, doar una dintre miile de adolescente și tinere care au fost sau încă sunt exploatate. Autoritățile spun că familiile trebuie să fie primele care văd semnele.

„ Dacă copilul devine mai închis, mai izolat, vine cu cadouri acasă, nu mai dorește să discute, atunci sunt niște semnale de alarmă. Trebuie să fie atenți tocmai ca să evide astfel de situații”, declară Alina Cristescu, specialist Agenția Națională pentru Prevenirea Traficului de Persoane.

Proiectul a fost realizat cu ajutorul autorităților din Olanda, una dintre principalele țări de destinație pentru victimele traficului de persoane.

Editor : Liviu Cojan

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