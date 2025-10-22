Live TV

Video Imagini șocante pe un bulevard din Timișoara: Un autoturism a fost târât de un cap tractor zeci de metri

Data publicării:
camion care loveste un autoturism
Foto: Captură Digi24

Imagini șocante au fost surprinse pe un bulevard din Timișoara. O mașină a fost târâtă de un camion câțiva zeci de metri.

În scenele surpinse de camera de bord a unei alte mașini din trafic se vede cum șoferul camionului ocolește vehiculele de pe banda sa și lovește mașina din dreapta, care circula regulamentar.

Șoferul din autoturism a fost rănit și dus la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii au deschis o anchetă.

