Imagini șocante au fost surprinse pe un bulevard din Timișoara. O mașină a fost târâtă de un camion câțiva zeci de metri.

În scenele surpinse de camera de bord a unei alte mașini din trafic se vede cum șoferul camionului ocolește vehiculele de pe banda sa și lovește mașina din dreapta, care circula regulamentar.

Șoferul din autoturism a fost rănit și dus la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii au deschis o anchetă.

