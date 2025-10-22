Video Imagini șocante pe un bulevard din Timișoara: Un autoturism a fost târât de un cap tractor zeci de metri Data publicării: 22.10.2025 00:38 Foto: Captură Digi24 Imagini șocante au fost surprinse pe un bulevard din Timișoara. O mașină a fost târâtă de un camion câțiva zeci de metri. Topul orașelor fruntașe la încărcarea mașinilor electrice în stațiile publice. De ce Capitala nu se regăsește în clasament Topul orașelor cu cele mai scumpe locuințe. Cât costă, în medie, un apartament de 65 mp în marile orașe Automate pentru cartofi, lapte și ouă. Fermierii din țară își pot vinde produsele la prețuri mai mici, non-stop Jaful de la Oficiul Poștal nr. 1 din Timișoara: unul dintre suspecți a fost prins în Italia Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată raportul preliminar al INSEMEX Ciucu nu exclude o candidatură pentru Primăria Capitalei. „Propriul nostru sondaj mă arată detașat ca opțiune pentru București” București va fi legat de Salonic printr-o autostradă și o linie ferată Ce spune ministrul Justiției despre un referendum privind pensiile speciale, după decizia CCR. „Trebuie să găsim cea mai bună soluție” Ministrul Dezvoltării: Proiectul administrației locale este pregătit. Reforma vizează desființarea a 12.794 de posturi În scenele surpinse de camera de bord a unei alte mașini din trafic se vede cum șoferul camionului ocolește vehiculele de pe banda sa și lovește mașina din dreapta, care circula regulamentar.Șoferul din autoturism a fost rănit și dus la spital pentru îngrijiri medicale.Polițiștii au deschis o anchetă. Editor : Liviu Cojan Etichete: timisoara masina accident tir sofer ranit masina tarata masina acrosata Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un... 2 JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe... 3 Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele... 4 CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat... 5 Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...