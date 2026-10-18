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Foto Imagini spectaculoase de la misiunea de sâmbătă, când două drone au fost doborâte de avioane F-16 deasupra Mării Negre

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Foto: Facebook/ MApN
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Ministerul Apărării a publicat pe pagina de Facebook imagini de la misiunea de doborâre a două drone care a avut loc, sâmbătă seară, deasupra Mării Negre.

În fotografiile postate pe Facebook se observă o coloană densă de fum negru, însoţită de flăcări şi de mai multe puncte luminoase, care par să indice o explozie în aer. Fotografiile au fost realizate din cabina unui avion de luptă.

„Militarii Armatei României sunt la datorie, în fiecare zi, pentru siguranța noastră”, a scris MApN pe Facebook.

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Foto: Facebook/ MApN

Sâmbătă, instituția anunța că două drone aeriene au fost doborâte de piloţii militari români deasupra Mării Negre.

„Sâmbătă, 17 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat un grup de ţinte aeriene care evoluau la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Şerpilor, pe direcţia sud-vest. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat la ora 17:43 şi au doborât două ţinte aeriene deasupra apelor teritoriale ale României, în spaţiul aerian naţional”, se arată într-o informare postată sâmbătă pe site-ul ministerului.

Țintele neutralizate erau drone de atac din familia Geran, cu propulsie cu reacţie.

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„Prima a fost doborâtă la ora 18:01, la sud-est de Sulina, după ce a evoluat timp de două minute în spaţiul aerian naţional, iar cea de-a doua, la ora 18:05, la est de Sulina, după o evoluţie de cinci minute în spaţiul aerian naţional”, a precizat MApN.

Editor : M.B.

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