În fotografiile postate pe Facebook se observă o coloană densă de fum negru, însoţită de flăcări şi de mai multe puncte luminoase, care par să indice o explozie în aer. Fotografiile au fost realizate din cabina unui avion de luptă.
„Militarii Armatei României sunt la datorie, în fiecare zi, pentru siguranța noastră”, a scris MApN pe Facebook.
Sâmbătă, instituția anunța că două drone aeriene au fost doborâte de piloţii militari români deasupra Mării Negre.
„Sâmbătă, 17 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat un grup de ţinte aeriene care evoluau la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Şerpilor, pe direcţia sud-vest. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat la ora 17:43 şi au doborât două ţinte aeriene deasupra apelor teritoriale ale României, în spaţiul aerian naţional”, se arată într-o informare postată sâmbătă pe site-ul ministerului.
Țintele neutralizate erau drone de atac din familia Geran, cu propulsie cu reacţie.
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„Prima a fost doborâtă la ora 18:01, la sud-est de Sulina, după ce a evoluat timp de două minute în spaţiul aerian naţional, iar cea de-a doua, la ora 18:05, la est de Sulina, după o evoluţie de cinci minute în spaţiul aerian naţional”, a precizat MApN.