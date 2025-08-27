Live TV

Imagini spectaculoase deasupra Capitalei. Au început antrenamentele pentru cel mai mare show aviatic din România

Valentin Stan Data publicării:
acroabatii avioane
Foto: Digi24
Din articol
Vedetele BIAS 2025

200 de avioane, piloți din 12 țări și 17 ore de spectacol pe cer. Asta pregătesc organizatorii BIAS (Bucharest International Air Show) pentru finalul săptămânii. Evenimentul are loc la Aeroportul Băneasa și începe sâmbătă dimineața. Piloții au început deja antrenamentele, pentru că în timpul acrobațiilor avioanele ajung extrem de aproape unele de celelalte, iar orice mișcare greșită poate să provoace un dezastru. Exercițiile au decurs însă perfect. Am petrecut 3 ore alături de piloții Aeroclubului României și am aflat mai multe despre surprizele pe care le pregătesc pentru public. Organizatorii estimează că peste 150.000 de spectatori vor veni în weekend la BIAS.

BIAS debutează cu ce are mai bun aviația română. În privința piloților militari, primul zbor va fi făcut de avioane F-16, C-27J Spartan și C-130 HERCULES. Următoarea trecere va fi a celebrilor Șoimi ai României. Este formația națională de acrobație și are unii dintre cei mai experimentați piloți din România. Aceștia au început antrenamentele la aerodromul din Clinceni. La 10 dimineața am ajuns și noi acolo. Avioanele erau în linie, pe pistă, iar angajații Aeroclublui lustruiau fiecare centimetru al aeronavelor. Unul dintre avioane îți atrage atenția. Are ochi, gene și buze roșii. Este avionul singurei femei din formație, Andreea Bănesaru. Într-o altă parte a aerodromului, găsim o altă surpriză. Este vorba despre trei aeronave colantate în culori și însemne din Al Doilea Război Mondial.

George Rotaru, directorul Aeroclubului României ne spune mai multe despre cum au apărut aceste aeronave în programul BIAS: „Ne antrenăm pentru BIAS, pentru că este o ediție deosebită. Este a cincisprezecea și anul acesta Aeroclubul României va participa cu Șoimii României, formația de planoare, formația de avioane ultraușoare, un planor de acrobație, parașutiștii și această formație. Sunt avioane care au fost vopsite similar unor avioane din Al Doilea Război Mondial și vor simula un dog fight, o luptă aeriană, așa cum spunem noi în aviație. Este un proiect de suflet al colegilor mei, pentru că așa vor să aducă la cunoștință pagini din istorie. Va fi o evoluție deosebită”

Vedetele BIAS 2025

  • Patrouille de France (Forțele Aeriene și Spațiale ale Franței) evoluează cu 9 aeronave Alpha Jet, într-un adevărat balet aerian în culorile Franței.
  • Red Arrows (Forțele Aeriene Regale Britanice) vin cu 9 aeronave Hawk T1, renumite pentru precizie și manevre spectaculoase, inclusiv faimosul "Vixen Break".
  • Baltic Bees (Letonia), cu un stil unic de pilotaj artistic.
  • The Flying Bulls (Austria), cu avioane istorice legendare și un elicopter de acrobație.
  • Iacării Acrobați și multiplul campion mondial Jurgis Kairys, cu momente spectaculoase la apus.
  • Aeroclubul României: Hawks of Romania, Pelicans, White Wings și parașutiștii Blue Wings.

Spectacolul nu va fi doar în aer, ci și la sol. Pentru prima dată, la BIAS vor fi organizate standuri pentru copii, dar și o paradă de 50 de motociclete. În plus, militarii vor aduce în expoziție și un avion cisternă, folosit de NATO pentru alimentarea în zbor a aeronavelor de vânătoare.

„Vom avea o zonă de static display, unde vor fi expuse atât aeronave militare, cât și tehnică militară și vom avea o expoziție de aeronave civile. Pe partea de expoziție militară, vom avea o aeronavă Stratotanker KC-135, care oferă servicii de alimentare în aer. Este o aeronavă spectaculoasă, care a lansat o provocare și pentru noi, organizatorii. A fost destul de dificil să îi acordăm o suprafață de 200 de metri pătrați. Vom avea două aeronave C-130 Hercules din cadrul Forțelor Aeriene Austriece și Iordaniene, plus celebrele F-16 românești, YAK-52 și tehnică militară”, ne-a declarat Andrei Pentiuc, unul dintre organizatori.

Accesul la BIAS este gratuit, iar prima zi a spectacolului aviatic se va încheia cu o demonstrație nocturnă a piloților de acrobații și cu un foc de artificii. Duminică, show-ul începe la 10 dimineața. Sfatul organizatorilor este să nu veniți cu mașinile, deoarece numărul locurilor de parcare este limitat.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
razboi
2
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
Avion Iak-52
3
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
o persoana are in mana mai multe bancnote
4
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
edl sincron marinescu_00410
5
Ministrul Justiției, prima reacție la protestele judecătorilor din țară: Guvernul...
FOTO Lamine Yamal a confirmat relația și i-a făcut iubitei sale un cadou spectaculos, de câteva sute de mii de euro
Digi Sport
FOTO Lamine Yamal a confirmat relația și i-a făcut iubitei sale un cadou spectaculos, de câteva sute de mii de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Modificări fiscale în Pachetul II, după ședința Coaliției. Propunere...
profimedia-1031744583
Republica Moldova sărbătorește 34 de ani de independență. Emmanuel...
guvern 2
Reformele din Pachetul II vor fi adoptate separat. Executivul ar...
blojan moody
Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanți ai Moody’s: România traversează...
Ultimele știri
Circulaţia rutieră pe Transfăgărăşan va fi închisă vineri câteva ore
Ungaria atacă la CJUE folosirea în favoarea Ucrainei a veniturilor produse de activele ruseşti îngheţate de UE
DIICOT a extins urmărirea penală în dosarul Nordis. Prejudiciul a crescut cu 28 de milioane de euro (Surse)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Foto: mfe.gov.ro
Dragoș Pîslaru, despre chiria uriașă plătită de ministerul pe care îl conduce: Este la prețul pieței, am negociat o scădere
15.07.2023, Singapur, Republik Singapur, Asien - Ein Passagierflugzeug der Air India vom Typ Airbus A320 Neo mit der Reg
Air India, avertizată de autorități în legătura cu falsificarea unor registre și întârzierea reparațiilor motorului unui Airbus A320
SCHIPHOL - A KLM and Airfrance plane brotherly together at Schiphol Airport. The alliance between the two companies has now existed for twenty years. ANP/ HOLLANDSE HOOGTE/ MARCEL ANTONISSE netherlands out - belgium out
Grupul Air France - KLM devine acționar majoritar al companiei scandinave SAS. Care sunt implicațiile pentru industria aviatică
Pasageri avion bagaje de mana
UE va interzice companiilor aeriene taxarea suplimentară pentru bagajele de mână. Ce înseamnă acest lucru pentru pasageri
Wroclaw,,Poland,-,August,4:,Interior,Of,The,New,Boeing
Cât de sigur e locul 11A dintr-un Boeing 787 Dreamliner. Singurul supraviețuitor al accidentului Air India stătea pe acel scaun
Partenerii noștri
Pe Roz
"Regina modei" își acuză fostul iubit de viață dublă cu droguri, amante și prostituate: "M-a folosit pentru...
Cancan
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Fanatik.ro
”AUR nu face opoziție, doar se bucură de subvenții de la stat”. George Simion, atacat dur de un fost aliat: e...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Louis Munteanu, transfer la FCSB?! Gigi Becali, pregătit să pună pe masă o ofertă uluitoare: „Toți banii pe...
Adevărul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt...
Playtech
Klaus Iohannis și-a făcut o operație estetică. Un chirurg plastician a explicat schimbările vizibile de pe...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Gigi Becali s-a hotărât: pune pe masă pentru Louis Munteanu o sumă fără precedent în istoria SuperLigii
Pro FM
Enrique Iglesias, din nou tată, a patra oară, la 50 de ani. Viața de părinte îi priește: "Sunt relaxat acasă...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Newsweek
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai plătesc CASS chiar dacă au pensia peste 3.000 lei
Digi FM
Părinții ei sunt multimilionari, dar ea a ales simplitatea. Fiica lui Tom Cruise, impresionantă pe străzile...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Donatella Versace, transformare spectaculoasă la 70 de ani. Noul ei look a uimit internetul