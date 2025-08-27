Imagini spectaculoase deasupra Capitalei. Au început antrenamentele pentru cel mai mare show aviatic din România

200 de avioane, piloți din 12 țări și 17 ore de spectacol pe cer. Asta pregătesc organizatorii BIAS (Bucharest International Air Show) pentru finalul săptămânii. Evenimentul are loc la Aeroportul Băneasa și începe sâmbătă dimineața. Piloții au început deja antrenamentele, pentru că în timpul acrobațiilor avioanele ajung extrem de aproape unele de celelalte, iar orice mișcare greșită poate să provoace un dezastru. Exercițiile au decurs însă perfect. Am petrecut 3 ore alături de piloții Aeroclubului României și am aflat mai multe despre surprizele pe care le pregătesc pentru public. Organizatorii estimează că peste 150.000 de spectatori vor veni în weekend la BIAS.

BIAS debutează cu ce are mai bun aviația română. În privința piloților militari, primul zbor va fi făcut de avioane F-16, C-27J Spartan și C-130 HERCULES. Următoarea trecere va fi a celebrilor Șoimi ai României. Este formația națională de acrobație și are unii dintre cei mai experimentați piloți din România. Aceștia au început antrenamentele la aerodromul din Clinceni. La 10 dimineața am ajuns și noi acolo. Avioanele erau în linie, pe pistă, iar angajații Aeroclublui lustruiau fiecare centimetru al aeronavelor. Unul dintre avioane îți atrage atenția. Are ochi, gene și buze roșii. Este avionul singurei femei din formație, Andreea Bănesaru. Într-o altă parte a aerodromului, găsim o altă surpriză. Este vorba despre trei aeronave colantate în culori și însemne din Al Doilea Război Mondial.

George Rotaru, directorul Aeroclubului României ne spune mai multe despre cum au apărut aceste aeronave în programul BIAS: „Ne antrenăm pentru BIAS, pentru că este o ediție deosebită. Este a cincisprezecea și anul acesta Aeroclubul României va participa cu Șoimii României, formația de planoare, formația de avioane ultraușoare, un planor de acrobație, parașutiștii și această formație. Sunt avioane care au fost vopsite similar unor avioane din Al Doilea Război Mondial și vor simula un dog fight, o luptă aeriană, așa cum spunem noi în aviație. Este un proiect de suflet al colegilor mei, pentru că așa vor să aducă la cunoștință pagini din istorie. Va fi o evoluție deosebită”

Vedetele BIAS 2025

Patrouille de France (Forțele Aeriene și Spațiale ale Franței) evoluează cu 9 aeronave Alpha Jet, într-un adevărat balet aerian în culorile Franței.

Red Arrows (Forțele Aeriene Regale Britanice) vin cu 9 aeronave Hawk T1, renumite pentru precizie și manevre spectaculoase, inclusiv faimosul "Vixen Break".

Baltic Bees (Letonia), cu un stil unic de pilotaj artistic.

The Flying Bulls (Austria), cu avioane istorice legendare și un elicopter de acrobație.

Iacării Acrobați și multiplul campion mondial Jurgis Kairys, cu momente spectaculoase la apus.

Aeroclubul României: Hawks of Romania, Pelicans, White Wings și parașutiștii Blue Wings.

Spectacolul nu va fi doar în aer, ci și la sol. Pentru prima dată, la BIAS vor fi organizate standuri pentru copii, dar și o paradă de 50 de motociclete. În plus, militarii vor aduce în expoziție și un avion cisternă, folosit de NATO pentru alimentarea în zbor a aeronavelor de vânătoare.

„Vom avea o zonă de static display, unde vor fi expuse atât aeronave militare, cât și tehnică militară și vom avea o expoziție de aeronave civile. Pe partea de expoziție militară, vom avea o aeronavă Stratotanker KC-135, care oferă servicii de alimentare în aer. Este o aeronavă spectaculoasă, care a lansat o provocare și pentru noi, organizatorii. A fost destul de dificil să îi acordăm o suprafață de 200 de metri pătrați. Vom avea două aeronave C-130 Hercules din cadrul Forțelor Aeriene Austriece și Iordaniene, plus celebrele F-16 românești, YAK-52 și tehnică militară”, ne-a declarat Andrei Pentiuc, unul dintre organizatori.

Accesul la BIAS este gratuit, iar prima zi a spectacolului aviatic se va încheia cu o demonstrație nocturnă a piloților de acrobații și cu un foc de artificii. Duminică, show-ul începe la 10 dimineața. Sfatul organizatorilor este să nu veniți cu mașinile, deoarece numărul locurilor de parcare este limitat.