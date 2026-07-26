Reprezentanţii MApN au publicat, duminică seară, imagini surprinse în timpul misiunii desfăşurate astăzi de piloţii români pentru neutralizarea celei de-a treia drone care a pătruns neautorizat în spaţiul aerian românesc. Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că echipe ale Gărzii de Coastă caută fragmente ale dronei doborâte, duminică dimineaţă, în zona Sulina, iar între timp au continuat și căutările resturilor dronei doborâte în ziua precedentă în apropiere de Sfântu Gheorghe, fără ca acestea să fie găsite.

„Reperat, identificat, angajat şi neutralizat! Imagini surprinse în timpul misiunii desfăşurate astăzi de piloţii români pentru neutralizarea celei de-a treia drone care a pătruns neautorizat în spaţiul aerian românesc. Militarii Armatei României sunt la datorie, în fiecare zi, pentru siguranţa noastră”, este mesajul postat pe Facebook de MApN.

Imagini surprinse în timpul misiunii pentru neutralizarea celei de-a treia drone. Foto: MApN Deschide galeria foto

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că, în urma atacurilor executate duminică, de Federaţia Rusă asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, la ora 09.29, o ţintă aeriană la o distanţă de aproximativ 25 km sud-est de Sulina.

Două aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană, au decolat la ora 09.32 pentru monitorizarea situaţiei.

De asemenea, Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din judeţul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert.

”Drona a pătruns în spaţiul aerian naţional la ora 10.08, iar cinci minute mai târziu, la ora 10.13, una dintre cele două aeronave F-16 aflate în aer a angajat ţinta aeriană cu o rachetă şi a doborât-o deasupra Mării Negre, în apele teritoriale româneşti, la o distanţă de 12 km NE de Sulina. Echipe ale Gărzii de Coastǎ, cu două ambarcaţiuni, caută fragmente de dronă şi de rachetă interceptoare în zona în care au căzut”, au transmis reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Ei au amintit că aceasta a fost cea de-a treia dronă doborâtă de aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, în trei zile consecutive.

MApN a adăugat că tot duminică a continuat misiunea de căutare a resturilor de dronă şi de rachetă interceptoare din misiunea de sâmbătă, când o dronă a fost doborâtă de o aeronavă F-16 a Forţelor Aeriene Române la aproximativ 10 kilometri vest - nord-vest de localitatea Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea, într-o zonă nelocuită, greu accesibilă.

”Până la această oră, echipele de la sol şi cele care execută cercetarea din aer nu au identificat elemente, iar căutările vor fi reluate în cursul zilei de luni, 27 iulie”, a precizat sursa citată.

Reprezentanţii Ministerului Apărării au mai transmis, în legătură cu aeronava fără pilot doborâtă vineri, că autorităţile au ajuns la concluzia că este de tip Shahed. Celelalte două cazuri în care au fost doborâte drone, în 25 iulie şi 26 iulie, sunt cercetate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

Editor : A.P.