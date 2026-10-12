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Imagini virale: o mașină de poliție din Brașov a rămas blocată în beton proaspăt turnat

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mSINa beton
Foo: Poliția Brașov/ Facebook
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Un accident rutier din județul Brașov a provocat un alt incident în care a fost implicată o mașină de poliție și care a stârnit multe zâmbete și ironii.

Autospeciala a rămas blocată în beton proaspăt turnat, după ce agentul de la volan a vrut să ocolească o coloană.

Imaginile au devenit virale. Poliția Brașov a reacționat cu umor pe internet și a recunoscut greșeala. Explicația este că echipajul se grăbea spre un accident grav produs pe Drumul Național 13.

Mașina nu a fost avariată, iar betonul a fost îndreptat înainte să se întărească.

Editor : M.B.

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