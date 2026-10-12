Imagini virale: o mașină de poliție din Brașov a rămas blocată în beton proaspăt turnat Data publicării: 12.10.2026 08:25 Foo: Poliția Brașov/ Facebook Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Un accident rutier din județul Brașov a provocat un alt incident în care a fost implicată o mașină de poliție și care a stârnit multe zâmbete și ironii. Dunărea, la doar 3 centimetri de pragul critic pentru Cernavodă. Secretar de stat la Energie: „Riscul unui accident nuclear e zero” Papa Leon al XIV-lea va fi operat la plămâni pentru extirparea unui nodul. Când va avea loc intervenția Noi dezvăluiri despre achizițiile ANM: contracte de milioane de lei pentru tonere, laptopuri și mobilier. „Legea a fost opțională” Alertă la vârful Poloniei: premierul Donald Tusk și ministrul Apărării, ținte ale unui posibil atac Se strică vremea: ploi, lapoviță și ninsoare și intensificări ale vântului. Județele vizate de o atenționare cod galben HARTĂ Atac asupra aeroportului din Riad: cel puțin 12 morți și peste 300 de răniți. Donald Trump: „Abia am aflat, așa că vom lua o decizie” Un robot umanoid și un „câine-robot” au fost asigurați pentru prima dată în România. Valoarea lor depășește 140.000 de euro Un sutien de lux, parfumuri și poșete, cumpărate de pe cardul ANM. Diana Buzoianu: „Conducerea ar trebui să îşi dea astăzi demisia” Vremea se schimbă radical: ploi și vânt puternic în toată țara. Unde sunt așteptate ninsori Autospeciala a rămas blocată în beton proaspăt turnat, după ce agentul de la volan a vrut să ocolească o coloană.Imaginile au devenit virale. Poliția Brașov a reacționat cu umor pe internet și a recunoscut greșeala. Explicația este că echipajul se grăbea spre un accident grav produs pe Drumul Național 13.Mașina nu a fost avariată, iar betonul a fost îndreptat înainte să se întărească. Editor : M.B. Etichete: masina brasov beton masina politie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Reacția șefei ANM după raportul Corpului de Control care a găsit cheltuieli pe haine și... 2 SUA au amenințat Ucraina că vor întrerupe schimbul de informații dacă mai atacă... 3 Mesajul lui Vladimir Putin după anunțul lui Donald Trump privind motorina rusească 4 Apelul lui Simion de eliberare a lui Georgescu, interpretat de Peiu: E către stat, să nu... 5 Reacția ministrului ucrainean de externe la declarațiile făcute de Trump: „Zelenski se...