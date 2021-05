Imaginile zilei de sâmbătă vin de la Șumuleu Ciuc, unde 50 de mii de oameni au participat la slujba de Rusaliile catolice. Unii credincioși au mers apoi să se imunizeze, la maratonul vaccinării anti-covid organizat de o fundație religioasă. Iată imaginile:

Încă de la primele ore ale dimineții, credincioșii catolici au pornit spre Șumuleu Ciuc. Cei mai mulți au urcat dealul pe jos, adică 3 kilometri.

- De unde veniți?

- Din Târgu Mureș.

- Nu e greu să urcați dealul?

- Este puțin, dar reușim!

- Pentru ce va rugați azi?

- Pentru sănătate, bunăstare, binele familiei, a țării, de ce nu?! Să fie bine pentru toată lumea!

***

-E o bucurie, e un prilej de a fi împreună, de a ne ruga împreună și de a primi haruri.

***

- Pentru sănătate, pentru familie, pentru tot ce se poate să fie viață mai bună în țara asta.

- Vedem că v-ați echipat corespunzător. Cu ce v-ați îmbrăcat?

- Da, bocanci, tot ce e posibil, rucsac, mâncare, tot.

- Apă v-ați pus?

- Da, sigur.

50 de kilometri pe jos

- Am venit pe jos, spune o tânără.

- A fost greu?

- 50 de kilometri.

- De unde?

- Din Odorheiu Secuiesc.

- De ce faceți acest sacrificiu?

- Pentru familie și Dumnezeu.



Pelerinajul de Rusalii de la Șumuleu Ciuc este considerat cel mai mare din Europa de Est. Oamenii au continuat să vină la poalele muntelui pe tot parcursul rugăciunilor.

Slujba sfintei Liturghii a început la 12:30 de minute. Credincioșii au fost împărțiți pe dealurile Șumuleu Mic și Șumuleu Mare. Nu prea a existat distanțare socială, mai ales în partea din față, unde este altarul de vară.

Spre final, autoritățile au numărat 50.000 de participanți la pelerinaj.

Rusalii cu maraton al vaccinării: „Am fost în spital de covid și nu mi-a plăcut”

După slujbă, unii au mers la maratonul vaccinării organizat de DSP Harghita și Spitalul Județean Miercurea Ciuc în apropierea bisericii franciscane.

„Au avut de ales Pfizer și Johnson. Am avut persoane din Ungaria, Sibiu, diverse colțuri ale țării. Mulți vin din anumite sate, nu au posibilitatea să-și facă și e momentul potrivit să-și administreze doza”, spune Sergiu Sîngeorzean, medicul coordonator al centrului de vaccinare.

„Am fost în spital de covid și nu mi-a plăcut. Și am înmormântat destul destul de mulți oameni care au murit. Eu sunt bucuros dacă oamenii au încredere în ceea ce am învățat eu la Teologie. Și eu trebuie să am încredere în ce a învățat doamna doctor în facultate. Dacă nu avem încredere reciproc în celălalt, atunci comunitatea noastră o să ajungă foarte rău”, spune călugărul Böjte Csaba.

„Sincer, nu m-a interesat decât să vin să vaccinez, mai ales din cauza faptului că am putut s-a fac vaccinul fără probleme, fără programare, fără așteptare”, mărturisește un tânăr.

Maratonul vaccinării de la Șumuleu Ciuc va continuă și duminică.

Editor : Luana Pavaluca