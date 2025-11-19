„Îmi amintesc tot. Nu pot trăi așa”. Fratele gravidei moarte în explozia din Rahova cere închisoare pe viață pentru vinovați

Răzvan, adolescentul de 17 ani rănit grav în explozia care a distrus blocul din Rahova și a ucis-o pe sora lui însărcinată în 7 luni, a fost examinat marți la INML, unde specialiştii încearcă să stabilească exact gravitatea leziunilor. Familia s-a constituit parte civilă şi solicită aproximativ un milion şi jumătate de euro despăgubiri, sumă ce ar putea creşte în funcţie de rezultatul expertizelor. Tânărul, care a suferit fracturi şi traumatisme multiple, a povestit pentru News.ro întreaga scenă a deflagraţiei şi cere ca cei consideraţi responsabili să ajungă la închisoare.

Tânărul are răni multiple în zona toracelui, la cap şi la braţ, iar expertiza medico-legală va stabili câte zile de îngrijiri medicale sunt necesare, lucru care poate modifica suma solicitată drept despăgubiri.

Mărturia lui Răzvan, fratele gravidei moarte

El a relatat că în ziua exploziei se afla în casă împreună cu sora lui de 24 de ani, însărcinată în 7 luni.

Eu am reuşit să intru în apartament doar în momentul exploziei. Atunci când am ieşit, am simţit picioarele cum sângerează, am intrat să iau repede o pereche de papuci şi am coborât.

„Îmi aduc aminte tot şi cum am ieşit, cum am ţipat, cum am încercat să o scot pe sora mea şi cum mi-am luat telefonul şi am sunat la 112, pe mama, şi cum am fost în SMURD, totul îmi aduc aminte. Am fost lucid, nu am rămas inconştient”, a povestit el.

El a relatat că apartamentul este „intact”, mai puțin baia și dormitorul, care au fost distruse în urma deflagrației.

„Eu văd situaţia foarte complicată pentru toţi locatarii blocului, inclusiv pentru mine şi pentru mama, că nu avem unde locui, sper să se găsească vinovaţii şi să fim despăgubiţi în această situaţie şi să ne putem reveni”, a declarat el.

Răzvan a fost grav rănit în zona toracelui, la braţ şi la cap.

„Am avut braţul drept în orteză, am stat trei săptămâni, clavicula fracturată, am şi aici sternul fracturat, pe biletul de ieşire din spital se presupunea faptul că am leziuni la coaste şi un posibil hematom la cap pentru că am fost cusut, din cauza peretelui care a căzut peste sora mea (…) am fost vânăt peste tot”, a explicat adolescentul.

Vreau să continui tratamentul psihologic pentru că nu pot trăi aşa. Moartea surorii mele este cel mai greu lucru pentru mine.

Tânărul afirmă că îşi doreşte ca cei vinovaţi să răspundă penal.

„Trebuie să fim puternici şi să mergem înainte, în viaţă. Cei vinovaţi să fie băgaţi la puşcărie, asta doresc, cei vinovaţi să fie băgaţi pe viaţă la puşcărie pentru moartea surorii mele”, a spus el.

1,5 milioane de euro daune solicitate

Avocatul familiei, Adrian Cuculis, afirmă că despăgubirile solicitate sunt în jur de un milion şi jumătate de euro, însă suma ar putea fi modificată în funcţie de rezultatul expertizelor.

„În principal, s-a efectuat expertizarea, examinarea fizică şi într-un mod uimitor se pare că sunt nişte lucruri suplimentare pe care trebuie să le facă, adică deşi a trecut printr-o expertizare CT, acum a fost trimis de aici, de la INML, pentru a fi refăcută examinarea toracică pentru că se pare că ar fi avut şi nişte coaste fisurate sau rupte”, a spus el.

Potrivit avocatului, minorul ar putea avea nevoie de imobilizare până în luna martie.

„Lupta în momentul de faţă este între cei doi furnizori de utilitate publică. Este pe de-o parte firma care furnizează electricitatea şi firma care furnizează gazul. (…) Cei care furnizează gazul, încet-încet, din audieri îmi dau seama că ar vrea să tindă către ideea că firma de electricitate, cumva, prin amplasarea mult prea apropiată a acelor fire care (…) au făcut un scurt-circuit şi au afectat ţeava de gaz, (…) a produs scurgerea de gaze şi explozia”, a adăugat acesta.

Procurorii au dispus deja punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de Distrigaz, dar cercetările sunt în desfăşurare.

„Nu este exclus ca pe parcursul cercetărilor să avem un cadru procesual mult mai întins, şi atunci şi noi ne vom constitui parte civilă împotriva celor care se vor găsi vinovaţi de producerea exploziei”, a declarat avocatul pentru News.ro.

