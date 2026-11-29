Imnul României va fi transmis din spațiu, prin intermediul unui satelit românesc, cu ocazia Zilei Naționale. Inițiativa îi aparține unei companii care se ocupă de furnizarea de echipamente electronice pentru spațiu.

Reprezentanții firmei Romanian inSpace Engineering (RISE) au precizat că transmisia specială va avea loc pe 1 Decembrie pe frecvența radio de 401,334 MHz.

Evenimentul se adresează în special pasionaților de tehnologie și comunității de radioamatori.

Semnalul transmis de satelitul EMISAR va putea fi recepționat de la sol în momentul în care acest aparat spațial va survola zona în care se află stația radio.

Periodicitatea emisiei: o dată la aproximativ 3 minute.

Pentru a afla când EMISAR trece deasupra locației dumneavoastră, vă recomandăm să accesați: https://www.n2yo.com/satellite/?s=68427 Utilizați identificatorul de catalog NORAD: 68427.

Cei interesați pot găsi alte detalii pe site-ul roinspace.com.

Editor : M.C