Live TV

Impactul unirii României cu Republica Moldova. Noul stat ar fi unul mai bogat/sigur/puternic? Ce spun românii (sondaj)

Data publicării:
MARS UNIRE RO-MOLDOVA facebook 12.07
Din articol
Impactul Unirii cu Republica Moldova asupra României (I). O țară mai puternică vs. O țară mai slabă Impactul Unirii cu Republica Moldova asupra României (II). O țară mai sigură vs. O țară mai nesigură Impactul Unirii cu Republica Moldova asupra României (III). O țară mai bogată vs. O țară mai săracă Metodologie

Conform sondajului „Percepția românilor cu privire la Republica Moldova”, realizat în cadrul proiectului ”Barometrul Informat.ro – INSCOP Research”, ediția a X-a, aproape două treimi dintre români sunt de părere că o eventuală unire cu Republica Moldova ar face ca România să fie o țară mai puternică.

„Datele Barometrului Informat.ro – INSCOP sugerează că românii privesc unirea cu Republica Moldova predominant printr-o logică de consolidare națională, nu de cost. Percepția dominantă este că România ar deveni mai puternică, ceea ce arată că tema unirii este asociată mai ales cu ideea de extindere a influenței, a relevanței regionale și a greutății geopolitice a statului român. Publicul interpretează unirea mai degrabă ca investiție strategică decât ca pe o povară administrativă. În același timp, pe dimensiunile economice și de securitate, societatea românească apare mai divizată și prudentă. Se observă și o diferență importantă între tipurile de electorat și categoriile sociale: segmentele mai tinere, urbane și educate tind să vadă unirea într-o cheie strategică și europeană, în timp ce segmentele mai vulnerabile economic sau mai expuse la narațiuni politice subversive, proiectează mai frecvent riscuri și costuri. Această fractură sugerează că viitorul temei unioniste va depinde mai puțin de argumentul istoric și mai mult de capacitatea elitelor politice de a construi o narațiune credibilă despre securitate, dezvoltare și integrare economică”, comentează Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

Impactul Unirii cu Republica Moldova asupra României (I). O țară mai puternică vs. O țară mai slabă

63.4% dintre respondenți sunt de părere că unirea cu Republica Moldova ar face ca România să fie o țară mai puternică (față de 53.6% în mai 2019). 27.2% consideră că ar deveni o țară mai slabă (față de 23.1% în mai 2019), 3.9% nici mai slabă, nici mai puternică, iar 5.6% nu știu sau nu răspund (față de 23.2% în mai 2019).

Votanții PNL și USR și tinerii sub 30 de ani cred într-o proporție mai mare decât restul populației că unirea cu Republica Moldova ar face ca România să fie o țară mai puternică.

Impactul Unirii cu Republica Moldova asupra României (II). O țară mai sigură vs. O țară mai nesigură

Întrebați cum ar influența unirea cu Republica Moldova siguranța țării, 50.4% dintre români consideră că România ar deveni mai sigură, în timp ce 37.4% cred că ar fi mai nesigură. 3.7% sunt de părere că România nu ar deveni nici mai sigură, nici mai nesigură, iar 8.5% nu știu sau nu răspund.

Sunt de părere că unirea cu Republica Moldova ar face ca România să fie o țară mai sigură într-o proporție mai mare decât restul populației: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație medie, locuitorii din urbanul mare.

Votanții AUR, cei cu educație superioară și angajații la stat consideră într-un procent mai ridicat decât media că în urma unirii dintre cele două țări, România ar deveni mai nesigură.

Sunt de părere că unirea cu Republica Moldova ar face ca România să fie o țară mai slabă într-un procent mai ridicat decât media: votanții AUR, persoanele între 45 și 59 de ani.

Impactul Unirii cu Republica Moldova asupra României (III). O țară mai bogată vs. O țară mai săracă

49.5% dintre participanții la sondaj consideră că unirea cu Republica Moldova ar face ca România să fie o țară mai bogată. 32.2% sunt de părere că România ar deveni o țară mai săracă, iar 8.4% că țara nu ar deveni nici mai bogată, nici mai săracă. Ponderea non-răspunsurilor este de 9.9%.

Consideră că unirea cu Republica Moldova ar face România o țară mai bogată într-un procent mai ridicat decât media: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, locuitorii din urbanul mare, angajații din sectorul privat.

Votanții AUR și locuitorii din mediul rural cred într-o proporție mai mare ca restul populației că prin unirea cu Republica Moldova, România ar deveni o țară mai săracă.

Votanții USR și persoanele între 45 și 59 de ani sunt de părere într-o măsură mai mare decât restul populației că în cazul unirii cu Republica Moldova, România nu ar deveni nici mai bogată, nici mai săracă.

Metodologie

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research, ediția a X-a, este un sondaj de opinie periodic realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Metodologie: datele cercetării „Percepția românilor cu privire la Republica Moldova” au fost culese în perioada 14-21 aprilie 2026 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, aleator, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ±3%, la un grad de încredere de 95%.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
2
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
nicusor si maia
3
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
claudiu manda, mimica dezamagita
4
Claudiu Manda spune că social democrații au două posibilități. „Nu este o lovitură de...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier? Explicațiile unui fost...
BNR a făcut anunțul! "Domnule guvernator, este incredibil! Sincer, în acest context, cu această criză economică"
Digi Sport
BNR a făcut anunțul! "Domnule guvernator, este incredibil! Sincer, în acest context, cu această criză economică"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Vladimir Putin.
Efectul Trump: percepția globală asupra SUA, mai rea decât cea a Rusiei. Cum sunt evaluate democrația și statul de drept din România
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Un ziar ucrainean analizează criza politică de la București: România ar putea ocupa locul deținut de Viktor Orban până de curând
pompa carburanti
Bogdan Chirițoiu: „Carburanții din România sunt cu 16% mai ieftini decât media europeană, deși benzina a trecut de 9 lei”
Mircea Abrudean
Aderarea României la OCDE, „cel mai important obiectiv de țară”. Mircea Abrudean: „Nu este negociabil şi este transpartinic”
autostrada in lucru
Lucrările pe lotul 2 al autostrăzii Focşani–Bacău au ajuns la un stadiu de 95%. Când se va putea circula pe această porțiune
Recomandările redacţiei
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan are prima ședință după...
Paradă Piața Roșie
Lipsa tancurilor din Piața Roșie, chiar de Ziua Victoriei: Povestea...
o persoana merge pe strada in ploaie puternica
Vremea se schimbă radical în weekend. ANM anunță cod galben de ploi...
Bonnie Tyler
Ultimele informații cu privire la starea de sănătate a lui Bonnie...
Ultimele știri
„Animalul politic” de la Apele Române a fost condamnat. Petru Avram a trimis utilajele statului pe terenul familiei lui Costel Alexe
Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte PSD, la Interviurile Digi24.ro
Arahide crude și prăjite, retrase de la vânzare dintr-un mare lanț de magazine: care e motivul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un mire a aflat la nuntă, în fața invitaților, secretul ascuns de soție și de prietenele ei. Reacția lui...
Cancan
Pensionarii români care riscă să rămână fără pensie începând cu 1 octombrie 2026. Ce trebuie să facă până pe...
Fanatik.ro
Liberalul care a rezistat tuturor schimbărilor de putere. Cum a ajuns Cătălin Predoiu omul-cheie din spatele...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Fiul lui Lucian Bălan, interviu sfâșietor: „Tatăl meu și-a distrus picioarele și sănătatea pentru Steaua!”...
Adevărul
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Ultima postare a starului de reality show care a murit în vacanță: "Viața e grea uneori, dar încerc să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prințul William a "explodat"! Imagini rar întâlnite cu moștenitorul tronului britanic, pe Villa Park
Pro FM
North West a apărut cu sprâncene decolorate, dinți negri și păr albastru. Fiica lui Kanye West, transformare...
Film Now
Martin Short, prima apariție publică după moartea fiicei sale. I-a avut alături pe cei doi băieți ai săi
Adevarul
Ce a făcut Carol I înainte de a deveni rege al României și ce origine etnică avea de fapt
Newsweek
De ce un pensionar cu 1.200 lei pensie NU a luat ajutorul de 500 lei? 2.200.000 pensionari nu iau ajutoare
Digi FM
Actrița care nu a mai ieșit din casă din ianuarie cere dreptul la moarte asistată: „Fiecare zi este o luptă”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce îți dispare pofta de mâncare când ești bolnav. Ce e bine să faci în astfel de momente
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă