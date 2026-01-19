Împrumut de 150 de milioane de lei pentru facturile restante la Termoenergetica. „O gură de oxigen Municipiului Bucureşti”

Consilierii generali ai Capitalei au aprobat luni, într-o şedinţă extraordinară, contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanţelor pentru plata unei părţi a facturilor restante la Termoenergetica, compania care furnizează serviciile de termoficare în municipiul Bucureşti. Gabriela Cristea, director executiv în Primăria Capitalei, a spus că această „facilitate” de împrumut „dă o gură de oxigen Municipiului Bucureşti pentru stingerea facturilor înregistrate la Termoenergetica din cei 510 milioane de lei”.

Şedinţa extraordinară convocată de îndată s-a desfăşurat la iniţiativa primarului general Ciprian Ciucu, în condiţiile situaţiei financiare precare a Primăriei Capitalei.

Astfel, proiectul de hotărâre privind contractarea unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei a fost aprobat luni cu 34 devoturi „pentru”, 9 abţineri şi 3 voturi împotrivă.

Consilierul general Ioana Stoica, salariat al Termoenergetica, a explicat în şedinţă că suma pe care trebuie să o primească Termoenergetica de la Primăria Capitalei, respectiv compensaţia acordată cetăţenilor, este de 550 de milioane, dar 75% din aceşti bani merg către ELCEN-uri, Hidroelectrica şi Apa Nova, iar restul de 25% înseamnă salarii, benzină, utilaje şi altele.

„Nu vă închipuiţi că acest împrumut de 150 de milioane de lei sunt bani pentru Termoenergetica, pentru că 75% pleacă înspre furnizorii de servicii. Salariile reprezintă doar 13%. Eu cred că la Termoenergetica fondul de salarii e nimic în comparaţie cu alte instituţii care au 75% numai fond de salarii”, a explicat Stoica, la solicitările unor consilieri, potrivit News.ro.

Întrebată câţi salariaţi are Termoenergetica, aceasta a precizat că „în anii '90 compania avea 7.600 de salariaţi, iar acum sunt „mai puţin de jumătate”, 80% dintre aceştia fiind muncitori.

Gabriela Cristea, director executiv în Primăria Capitalei a precizat, în aceeaşi şedinţă, că nu este un buget de stat aprobat, astfel încât cotele alocate municipiului Bucureşti sunt „limitate”.

„În ianuarie, am încasat 317 milioane care au fost repartizate conform destinaţiilor făcute publice. Această facilitate de împrumut de 150 de milioande de lei dă o gură de oxigen Municipiului Bucureşti pentru stingerea facturilor înregistrate la Termoenergetica din cei 510 milioane de lei”, a precizat directorul executiv.

În raportul de specialitate anexat proiectului de hotărâre este amintită adresa din 5 ianuarie a Termoenergetica, care prezintă situaţia financiară „dificilă” în care se află compania, determinată de restanţele mari pe care le înregistrează la plata furnizorilor de energie termică şi de arieratele înregistrate la încasarea de la municipalitate a compensaţiei pentru diferenţa de preţ a energiei termice furnizată populaţiei.

Editor : M.B.