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„Împușcați-l în limbă”. USR acuză un „derapaj grav” după ce Victor Ponta l-a atacat pe Radu Miruță

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victor ponta sustine un discurs
Victor Ponta. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

O postare pe Facebook a lui Victor Ponta a declanșat o ceartă în mediul online între el și USR. Fostul premier a scris că ministrul interimar Radu Miruță ar trebui „închis într-o pivniță” sau „împușcat în limbă”. Formațiunea politică îl acuză pe acesta că „a trecut de la atac politic la apel la violență” și că, „mai grav, întregul său atac se bazează pe o știre falsă”.

„OPRIȚI-L CUMVA! Închideți-l într-o pivniță! Împușcați-l în limbă! Orice, doar să nu mai spună non-stop imbecilități! Miruță este mai dăunător decât dronele lui Putin!”, a scris Ponta pe Facebook.

La scurt timp, reprezentanți ai USR au reacționat și îl acuză pe fostul premier că „face apel la violență” și că „grav este că întregul său atac se bazează pe o știre falsă”.

„Să ceri ca un ministru în funcție să fie «împușcat», chiar și într-o formulare pretins metaforică, este un derapaj grav pentru orice om public și cu atât mai grav pentru cineva care a condus Guvernul României”, scriu reprezentanții USR pe Facebook.

„Domnul Ponta ne amintește din nou de fascinația pe care a avut-o mereu pentru liderii și regimurile autoritare. Poate tocmai de aceea nu mai realizează cât de revoltător este limbajul pe care îl folosește astăzi în spațiul public. România este o democrație, iar într-o democrație adversarii politici se combat cu argumente, nu cu apeluri la violență.

La fel de grav este că întregul său atac se bazează pe o știre falsă. Una ușor de verificat și de demontat de oricine este interesat de adevăr, nu de propagandă. Între politică și manipulare există o diferență fundamentală: adevărul”, mai scrie în postare.

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Editor : Liviu Cojan

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