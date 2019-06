În aşteptarea nunţii, Radu Mazăre croieşte cearşafuri şi feţe de pernă

Radu Mazăre îşi va pierde peste câteva zile statutul de burlac, din închisoare. Iubita sa a anunţat că va depune astăzi dosarul pentru căsătoria cu fostul primar al Constanţei.

Cei doi ar vrea să se căsătorească în 10 iulie. Iniţial, fostul edil al Constanţei ar fi dorit ca evenimentul să aibă loc de ziua lui, în 5 iulie, dar acest lucru nu a fost posibil.

Roxana Mihalache, viitoarea soție a lui Radu Mazăre, l-a vizitat, joi, la Penitenciarul Rahova, unde a declarat că nu se aștepta să fie cerută în căsătorie.

În legătură cu nunta, ea a spus că nu au fost puse la punct detaliile legate de ţinută sau de meniu.

Pe de altă parte, conform regulilor din penitenciar, la eveniment nu au voie să participe mai mult de zece persoane. De asemenea, este interzis consumul de băuturi alcoolice.

Roxana Mihalache a dezvăluit că Radu Mazăre are o stare bună, că are activităţi în cadrul penitenciarului şi că merge la muncă în fiecare zi. Fostul primar croieşte feţe de persnă şi cearşafuri.

Iubita lui Mazăre a spus că nu se aștepta să fie cerută în căsătorie: „Nu m-am așteptat (să o ceară de soție, n.r). Relația pe care o am cu Radu am avut-o și o am în continuare am trăit-o ca și când eram deja căsătoriți. O trăiesc în continuare. O simt ca o relație oficializată. Nu e ușor, dar trecem peste, că nu avem de ce să stăm să ne chinuim cu gândul că ne desparte un zid. (...) Inelul, rochia, și lucrurile materiale nu sunt foarte importante pentru mine. (...) Nu ne-am gândit la copil. Nici înainte, nici acum. Sincer nu știu de ce a făcut-o acum (a cerut-o în căsătorie, n.r.). Probabil așa a simțit. Problemele lui juridice au fost mult mai importante. Eu l-am înțeles. Am fost lângă el. (...) Luna de miere am avut de când ne-am cunoscut până acum”.

O comisie a Penitenciarului Rahova a decis, după ce ce s-a încheiat perioada de carantină pentru Radu Mazăre, ca fostul primar al Constanței să rămână tot în această unitate de detenție, în regim închis, până în anul 2021.