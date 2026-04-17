În Cluj-Napoca, un loc de parcare a fost scos la vânzare la preț de garsonieră. Proprietarul cere peste 26.000 de euro

loc de parcare cluj napoca
Un loc de parcare din Cluj-Napoca a fost a fost scos la vânzare cu peste 26.000 euro, prețul fiind comparabil cu cel al unei garsoniere din orașe mai mici, precum Reșița sau Huedin. Anunțul a stârnit reacții ironice pe rețelele sociale.

 

Un proprietar din Cluj-Napoca a scos la vânzare un loc de parcare situat pe strada Dorobanților, chiar în fața blocului, publicând anunțul direct pe internet. Acesta a precizat că deține toate actele necesare și că tranzacția se face fără intermediari.

Deși totul pare obișnuit la prima vedere, prețul cerut a atras rapid atenția. Proprietarul solicită 26.500 de euro pentru locul de parcare, o sumă comparabilă cu prețul unei garsoniere într-un oraș mai mic din România.

În mod normal, un loc de parcare în Cluj-Napoca se vinde cu sume cuprinse între 10.000 și 25.000 de euro, în funcție de zonă și de tipul acestuia. Cu toate acestea, astfel de anunțuri, care depășesc pragul obișnuit al pieței, continuă să apară și să stârnească reacții.

Editor : C.S.

