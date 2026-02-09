Live TV

În comuna Praid a fost prelungită cu o lună starea de alertă

Dezastrul de la Praid. Foto: Tanczos Barna/Facebook

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) Praid a decis prelungirea stării de alertă pe teritoriul comunei pentru încă 30 de zile, din cauza situaţiei generate de inundarea Salinei Praid de apele pârâului Corund, în luna mai a anului trecut, scrie Agerpres.

Potrivit informării transmise de Instituţia Prefectului Harghita, starea de alertă s-a prelungit începând cu data de 8 februarie până în 12 martie.

Conform hotărârii CLSU Praid, se mobilizează, în continuare, toate mijloacele, forţele şi factorii decizionali necesari, "pentru menţinerea în siguranţă a perimetrului minier".

Accesul populaţiei în zona afectată şi în Canionul de Sare rămâne interzis, iar autorităţile vor oferi sprijin persoanelor şi gospodăriilor situate în aval de perimetrul afectat, dacă situaţia o va impune.

Informarea publicului, atât la nivel local, cât şi în localităţile vecine, va fi realizată prin toate mijloacele disponibile ale CLSU Praid.

De asemenea, monitorizarea permanentă este asigurată de Administraţia Bazinală de Apă Mureş, SALROM - Salina Praid, CLSU Praid şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Oltul" al judeţului Harghita.

"Se acorda atenţie debitelor pârâului Corund şi râului Târnava Mică de la intrarea în Canionul de Sare şi în aval de comuna Corund, ţinând cont de perioada în care debitele sunt în creştere datorită topirii zăpezii din zona montană", se mai arată în informarea Instituţiei Prefectului. 

