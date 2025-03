În contextul posibilei amânări a programului Visa Waiver, SUA vorbesc de anularea alegerilor. Ce spun Ciolacu și Predoiu

Premierul Marcel Ciolacu susține că autoritățile române nu au fost informate oficial în legătură cu o reanalizare a includerii țării noastre în programul Visa Waiver al Statelor Unite. Ar fi vorba despre detalii tehnice și că există o comunicare permanentă cu partea americană, dă asigurări șeful Executivului. Pe de altă parte, ministrul de Interne Cătălin Predoiu spune că Administrația Trump analizează toate programele care au legătură cu migrația. Vă reamintim că în spațiul public a apărut informația potrivit căreia ridicarea vizelor pentru America ar putea fi amânată cu două luni, deci nu s-ar mai aplica de la 31 martie. Asta pentru că noul preşedinte american se concentrează pe combaterea migraţiei şi întărirea graniţelor SUA.

„Nu am primit încă nimic oficial. Am înțeles că sunt anumite lucruri tehnice, dar vom avea o comunicare în perioada următoare. Nu am primit nimic oficial, există comunicare”, a declarat Marcel Ciolacu, duminică.

La rândul său, ministrul de Interne Cătălin Predoiu a afirmat că „în ceea ce privește Visa Waiver, autoritățile române sunt la zi cu toate operațiunile, și din ceea ce am înțeles noi este că acolo este vorba, în Statele Unite, de o evaluare a tuturor programelor care sunt contingente subiectului migrației. Deci nu este o chestiune legată de România sau de Visa Waiver, ci de faptul că problematica migrației este sub o evaluare din partea noii administrații, în vederea politicilor pe care le anvizajează în viitor”.

Fără nicio referire la Visa Waiver, ambasada SUA la București a postat în dimineața zilei de duminică, 22 martie, un fragment din discursul vicepreședintelui JD Vance susținut la mijlocul lunii februarie la Conferința de Securitate de la Munchen, în care critica anularea alegerilor din România.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Am ajuns, desigur, în punctul în care situația a devenit atât de gravă încât, în decembrie anul acesta, România a anulat rezultatele alegerilor prezidențiale pe baza unor suspiciuni șubrede ale unui serviciu de informații și a presiunii enorme din partea vecinilor săi continentali.

Din câte am înțeles, argumentul a fost că dezinformarea rusă a afectat rezultatul alegerilor din România, dar i-aș ruga pe prietenii mei europeni să pună lucrurile în perspectivă. Puteți crede că este rău ca Rusia să cumpere reclame în social media pentru a vă influența alegerile. Noi cu siguranță credem asta. Puteți condamna acest lucru chiar și pe scena globală. Dar dacă democrația voastră poate fi distrusă cu câteva sute de mii de dolari în publicitate digitală, din partea unei țări străine, atunci încă de la început nu a fost o democrație foarte puternică”, se arată în postarea de pe platforma X a ambasadei americane la București.

Editor : Liviu Cojan