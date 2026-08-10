Inconștiență și teribilism duse la extrem. Un turist plecat pe munte doar în papuci, fără niciun echipament de protecție a fost salvat după o intervenție contracronometru a salvamontiștilor de la Băile Herculane.

Totul s-a întâmplat pe Cheile Rudăriei din Caraș Severin când un tânăr de 20 de ani a sunat la salvatori după ce urcase pe munte, la peste 20 de metri înălțime, ca la plajă, în papuci.

Salvamontiștii s-au mobilizat de urgență cu forțe serioase, deși aveau mai multe intervenții în desfășurare. În cele din urmă bărbatul a fost dat jos, în siguranță, de pe munte, ajutat de o scară de mari dimensiuni.

Foto: Salvamont Caraș-Severin

Și nu este singurul caz de turist neechipat pe munte.

Salvamontiștii trag un semnal de alarmă: „Vă cerem prudență, să analizați cu atenție traseul ales, echipamentul să fie adecvat pentru ce urmează să faceți și nu ar fi rău să anunțați pe cineva drag dacă urcați pe munte”, este mesajul salvamontiștilor care abia fac față sutelor de intervenții.

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Editor : Liviu Cojan