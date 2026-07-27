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În județul Tulcea a fost emis al doilea mesaj RO-Alert al zilei

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RO-ALERT. Imagine cu caracter ilustrativ
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Autoritățile au emis luni, în jurul orei 16.00, un nou mesaj RO-Alert în județul Tulcea, al doilea într-o singură zi, în care avertizează asupra riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată: 90 de minute”, a transmis IGSU.

Locuitorii din zona de nord-est a judeţului Tulcea au primit, luni dimineaţă, un mesaj RO-Alert, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

Ministerul Apărării a transmis că o dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al României, fiind mobilizate două avioane F-16. Aparatul a trecut ulterior frontiera spre Ucraina.

Editor : B.P.

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