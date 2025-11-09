În inima Munților Maramureșului, acolo unde natura pune la încercare și oamenii, și animalele, Athos, câinele de la Salvamont Borșa, este un adevărat erou. Patrupedul este antrenat zilnic să salveze oamenii blocați pe munte. Recent a participat la un stagiu de pregătire național, în Munții Făgăraș, unde a demonstrat că este unul dintre cei mai bine antrenați câini de salvare din România.

În Maramureș, între zăpadă și stânci, Athos atrage toate privirile când e vorba de salvarea de vieți omenești de pe munte.



„În momentul în care mă apropii de zgardă și îi spun hai să căutăm, hai să căutăm, vedeți, el deja știe, ciulește, el știe că va trebui să plece undeva să caute”, spune salvamontistul Andreica Nicoară.

Athos este dresat de salvamontistul Nicoară încă de la vârsta de 6 luni.

„Când mă vede îmbrăcat în ținuta asta, el știe că noi trebuie să plecăm undeva să căutăm sau că avem o misiune de executat”, mai afirmă bărbatul.

Patrudepul participă la zeci de ore de exerciții, în condiții de iarnă autentică, pentru a perfecționa tehnicile de căutare și salvare.

„În fiecare an mergem cu toate unitățile canine din țară aparținând de toate serviciile Salvamont în tabere de pregătire. Sapă gropi în zăpadă, introduce un burduf, se umflă burduful, se creează o încăpere, un iglu, unde introduce victima, victima este astupată din nou cu zăpadă, se lansează câinele și el trebuie să găsească victima”, povestește Nicoară.



Devotamentul și pregătirea lui Athos pot face diferența între viață și moarte pe munte.

„La sol, câinele în ham, eu în ham, atașat de mine, suntem troleiați în elicopter, de acolo suntem lansați în zona unde se presupune că a avut loc o avalanșă. Se termină lucrul în zona de avalanșă, din nou suntem troleiați în elicopter și aduși la bază”, mai explică salvamontistul.

