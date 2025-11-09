Live TV

Video În Munții Maramureșului, Athos este câinele erou al salvamontiștilor: „Știe când trebuie să plecăm undeva sau când avem o misiune”

Data publicării:
caine si un salvamontist
Foto: Captură video Digi24

În inima Munților Maramureșului, acolo unde natura pune la încercare și oamenii, și animalele, Athos, câinele de la Salvamont Borșa, este un adevărat erou. Patrupedul este antrenat zilnic să salveze oamenii blocați pe munte. Recent a participat la un stagiu de pregătire național, în Munții Făgăraș, unde a demonstrat că este unul dintre cei mai bine antrenați câini de salvare din România. 

În Maramureș, între zăpadă și stânci, Athos atrage toate privirile când e vorba de salvarea de vieți omenești de pe munte.
 
„În momentul în care mă apropii de zgardă și îi spun hai să căutăm, hai să căutăm, vedeți, el deja știe, ciulește, el știe că va trebui să plece undeva să caute”, spune salvamontistul Andreica Nicoară.  

Athos este dresat de salvamontistul Nicoară încă de la vârsta de 6 luni.

„Când mă vede îmbrăcat în ținuta asta, el știe că noi trebuie să plecăm undeva să căutăm sau că avem o misiune de executat”, mai afirmă bărbatul.

Patrudepul participă la zeci de ore de exerciții, în condiții de iarnă autentică, pentru a perfecționa tehnicile de căutare și salvare.

„În fiecare an mergem cu toate unitățile canine din țară aparținând de toate serviciile Salvamont în tabere de pregătire. Sapă gropi în zăpadă, introduce un burduf, se umflă burduful, se creează o încăpere, un iglu, unde introduce victima, victima este astupată din nou cu zăpadă, se lansează câinele și el trebuie să găsească victima”, povestește Nicoară.  
 
Devotamentul și pregătirea lui Athos pot face diferența între viață și moarte pe munte.

„La sol, câinele în ham, eu în ham, atașat de mine, suntem troleiați în elicopter, de acolo suntem lansați în zona unde se presupune că a avut loc o avalanșă. Se termină lucrul în zona de avalanșă, din nou suntem troleiați în elicopter și aduși la bază”, mai explică salvamontistul. 

Operator: Sebastian Codrean. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Pintea_Paul-Ciprian senator
1
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
SIM card
2
Rusia intenționează să suspende serviciile de telefonie mobilă timp de 24 de ore pentru...
femeie pe jos si frunze de toamnă
3
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
maneliti muisti
4
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la...
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
5
Cine este Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele DNA că s-a lăudat că...
De ce a avut Stoichiță geacă roșie la înmormântarea lui Emeric Ienei
Digi Sport
De ce a avut Stoichiță geacă roșie la înmormântarea lui Emeric Ienei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Taksim Square, Istanbul, Turkiye
Doi români au fost răniți la Istanbul, într-un atac armat în Piața...
Sicriul cu rămăşiţele lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni.
Sicriul cu rămășițele domnitorului Grigore Ghyka, depus la Cotroceni...
Radu Burnete, consilier prezidențial.
În ce stadiu sunt reformele magistraților și cele administrative...
masina pe strada lovita dupa accident
Accident grav în Dolj: două mașini s-au ciocnit violent, după ce un...
Ultimele știri
Alertă de valuri puternice în Tenerife. Trei persoane și-au pierdut viața
Alertă de tsunami în nordul Japoniei după un cutremur cu magnitudinea de 6,7
Doi frați maramureșeni, care au transportat ilegal migranți ucraineni cu motocicletele, au fost arestați
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
tragedii pe munte
„Au plătit prețul suprem”. Tragedii trase la indigo: Cinci oameni au murit pe munte în decurs de 10 zile, după ce s-au prăbușit în gol
Intervenția Salvamont a avut loc chiar înainte de căderea serii FOTO Captură Video
Misiune de salvare contracronometru. Turist, salvat în ultima clipă de elicopterul Salvamont
Un bebeluș a murit și mai multe persoane au ajuns la spital, după ce o mașină a izbit în plin o căruță nesemnalizată.
Accident grav în Maramureș: o mașină a lovit în plin o căruță nesemnalizată. Un bebeluș a murit
salvamontisti pe munte
Avertismentul Salvamont pentru turiștii care merg pe munte, după cele 5 accidente mortale din ultimele zile
masini de carabinieri care blocheaza o strada
Un român din Italia a bătut crunt un alt bărbat, care i-a reproșat că are un câine prea agresiv
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul iubirii pentru luna noiembrie 2025. Racii pot transforma prietenia în dragoste, Leii caută...
Cancan
Ce a descoperit un locatar din blocul din Rahova! Polițiștii dormeau și…
Fanatik.ro
Foto exclusiv. Unde a sărbătorit Pașcanu golul cu FC Argeș! Ce făcea fundașul Rapidului la 2 noaptea
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Șoc! Rinat Ahmetov preia un club din SuperLiga!? Care e condiția pentru a face Șahtior de România!
bile loto
Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc - duminică, 9 noiembrie 2025. Report la Joker, categoria I, de peste...
Playtech
Plată pierderi pentru coloana de pe casa scării. Ce spune legea?
Digi FM
O legendă a sportului a mințit că are cancer și a obținut sute de mii de euro. Cum a folosit un cablu de...
Digi Sport
S-a aflat de ce Ronaldo i-a spus ”NU” lui Loți Boloni!
Pro FM
Millie Bobby Brown, după ce adoptat o fetiță alături de Jake Bongiovi: "Vreau patru copii. Casa noastră e...
Film Now
Pamela Anderson, declarații explozive despre Sylvester Stallone: ”Mi-a oferit un apartament și o mașină ca să...
Adevarul
Anii în care românii au trăit iluzia libertății și a democrației. Cum a fost salvat comunismul după Revoluție
Newsweek
Care pensionari primesc între 440 și 627 lei în plus la pensie? Ce au muncit, câți ani și în ce sectoare?
Digi FM
Prințul Harry și Meghan Markle, printre cei 300 de invitați de la petrecerea în stil James Bond a lui Kris...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Brad Pitt are o listă „neagră” a starurilor cu care nu va mai lucra niciodată. Cine sunt însă actrițele lui...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...