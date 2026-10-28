În noiembrie, pe Film Now, se anunță un festin cinematografic cu povești și producții pentru toate gusturile

Cine nu a spus măcar o dată „doar un episod” sau „încă zece minute” și a ajuns să vadă filmul până la capăt? În noiembrie, Film Now te ține captivat în fața ecranelor! Contrastele sunt cap de afiș, iar surprizele vin din cele mai imprevizibile direcții: un strop de romantism, o doză de nebunie, o porție de adrenalină și acțiune după gust, toate acestea condimentate cu un vârf de mister, pentru o experiență senzorială cu totul aparte. Pe scurt, rețeta perfectă pentru un sfârșit de sezon savuros.

Duminică, 1 noiembrie, de la ora 21:40, Film Now deschide seria recomandărilor cu o poveste despre granița dintre adevăr și halucinație: Joker: Delir în doi / JOKER: FOLIE À DEUX (2024), mult așteptata continuare a succesului răsunător care a cucerit publicul în 2019, Joker. Joaquin Phoenix revine în rolul care i-a adus Oscarul la categoria cel mai bun actor, tulburătorul Arthur Fleck, de această dată alături de Lady Gaga, într-o interpretare magnetică a lui Harleen „Lee” Quinzel (Harley Quinn). În așteptarea procesului pentru crimele comise, Arthur își duce zilele în incinta Spitalului de Psihiatrie Arkham, oscilând între omul vulnerabil și alter ego-ul său întunecat care a terorizat Gotham City. Apariția lui Harley Quinn în peisaj, o pacientă fascinată de figura lui Joker, reaprinde în el o identitate pe care părea s-o fi abandonat demult, iar între cei doi se înfiripă o legătură intensă, alimentată de obsesie și nevoia de a evada din realitatea apăsătoare care îi înconjoară. Pe un fundal sonor semnat de Hildur Guðnadóttir, relația lor se împletește rapid într-un spectacol hipnotic în care universul fantastic se ciocnește de asperitățile lumii reale, unde fisurile dintre ei devin tot mai mari. Cu o finețe remarcabilă, regizorul Todd Phillips explorează consecințele izolării, nevoia de validare și fascinația colectivă pentru personaje care sfidează cu zâmbetul pe buze normele societății într-o dramă psihologică de neratat.

Vineri, 6 noiembrie, Film Now te invită să descoperi, începând cu ora 20:00, parcursul unui artist care a înfruntat prejudecățile și a cucerit scena internațională prin talent, ambiție și perseverență ieșite din comun, în lungmetrajul biografic Dl. Aznavour / MONSIEUR AZNAVOUR (2024). Interpretat de Tahar Rahim, tânărul Charles crește într-o familie de refugiați armeni stabilită în Paris și pornește la drum cu puține șanse de reușită. Mic de statură, cu o voce atipică și departe de standardele de frumusețe ale vremii, se lovește de lipsuri materiale și de neîncrederea celor din jur. Dar acolo unde alții văd obstacole, protagonistul găsește motive să meargă mai departe, hotărât să-și facă loc într-o lume ce nu pare pregătită pentru ce are el de oferit. De la primii pași în muzică și confruntarea cu criticii, până la consacrarea mondială, filmul surprinde ascensiunea unui cântăreț și compozitor care și-a clădit renumele prin muncă neîntreruptă și sacrificiu de sine. De departe, Dl. Aznavour este un portret emoționant al omului din spatele unei voci inconfundabile și o demonstrație că determinarea poate transforma un vis improbabil într-o carieră legendară.

De la ritmurile muzicii franceze, trecem la atmosfera electrizantă a fenomenului Coachella, unde o întâlnire întâmplătoare dă peste cap toate scenariile. Ideea de tine / THE IDEA OF YOU (2024) îi aduce împreună pe Anne Hathaway și Nicholas Galitzine într-o comedie romantică ce ia în discuție teme precum diferențele de vârstă, celebritatea sau presiunea și cutumele societǎții. Solène este o mamă singură, ce se apropie de 40 de ani, proprietară a unei galerii de artă din Los Angeles. Printr-o conjuncturǎ de evenimente, aceasta ajunge cu fiica ei adolescentă la festivalul Coachella, unde face cunoștință cu Hayes Campbell, carismaticul solist a celei mai populare trupe masculine a momentului. Atracția dintre cei doi dă naștere unei apropieri neașteptate, care îi scoate din tiparele vieții de până atunci. Însă, când vestea că ar forma un cuplu ajunge în atenția publică, statutul de superstar al lui Hayes și presiunea mediatică amenință să domolească fiorii dragostei. Vor reuși, oare, să-și apere sentimentele de privirile indiscrete și de judecata lumii? Află răspunsul sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 20:00, pe Film Now.

Cât de departe ar fi cineva dispus să meargă pentru a ascunde o faptă care i-ar putea schimba soarta? În pelicula Juratul nr. 2 / JUROR #2 (2024), o deliberare aparent obișnuită degenerează într-un test al conștiinței, în care dreptatea și interesul personal ajung față în față. Justin Kemp, un jurnalist cu un trecut marcat de dependența de alcool, este desemnat să facă parte din juriul unui proces de crimă. În boxa acuzaților se află un bărbat suspectat că și-a ucis iubita, după o ceartă violentă într-un bar. Pe măsură ce probele și declarațiile martorilor conturează circumstanțele tragediei, Justin sesizează un detaliu care îl aduce în pragul unei dileme morale: ce înseamnă să iei decizia corectă atunci când dovezile te pot incrimina chiar pe tine? Prins între glasul rațiunii și cel al fricii de a pierde totul, acesta trebuie să aleagă dacă intervine sau lasă verdictul să fie pronunțat fără ca ceilalți să-i cunoască secretul. Sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 20:00, Film Now propune o incursiune în viziunea creativă al lui Clint Eastwood, în calitate de producător, unde vulnerabilitățile sistemului judiciar, responsabilitatea individuală și frământările interioare sunt puse sub lupă.

Ultimul weekend de toamnă aduce pe micul ecran o doză zdravănă de umor negru și acțiune explozivă. Duminică, 29 noiembrie, de la 20:00, un Crăciun de coșmar / VIOLENT NIGHT (2022) răstoarnă convențiile filmelor de sărbători într-o reinterpretare neconvențională, cu David Harbour în postura unui Moș Crăciun cum nu ai mai văzut până acum. Dezamăgit de pierderea semnificației autentice a sărbătorii și tot mai deziluzionat de propria misiune, acesta nu mai găsește bucurie în noaptea care ar trebui să fie cea mai specială din an și se gândește să renunțe la menirea sa. Planurile îi sunt, însă, date peste cap când, în timpul unei opriri la reședința unei familii înstărite, este prins la mijloc într-un jaf orchestrat de un grup de mercenari înarmați. În calea pericolului, bătrânul aparent blazat își redescoperă instinctele de protector și intră în acțiune, hotărât să salveze magia Crăciunului. În plin haos, acesta realizează că, dincolo de lăcomie și egoism, mai există oameni pentru care merită să lupte. Vezi o altă latură a celui mai faimos cetățean de la Polul Nord, doar la Film Now.

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Abonații Digi TV care optează pentru pachetul Digital și aleg extraopțiunea Film Now, cu doar 3,05 lei/ lună au acces la o selecție de filme îndrăgite de public și laureate de juriile unor festivaluri de renume. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și pe platforma Digi Online.

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# Joker: Delir în doi

JOKER: FOLIE À DEUX/ 2024

Duminicǎ, 01 noiembrie, la 21:40

Regia: Todd Phillips

Cu: Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Steve Coogan, Zazie Beetz, Ken Leung

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# Dl. Aznavour

MONSIEUR AZNAVOUR/ 2024

Vineri, 06 nov, la 20:00

Regia: Mehdi Idir, Grand Corps Malade

Cu: Tahar Rahim, Bastien Bouillon, Marie-Julie Baup

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# Ideea de tine

THE IDEA OF YOU/ 2024

Sâmbătă, 14 nov, la 20:00

Regia: Michael Showalter

Cu: Anne Hathaway, Nicholas Galitzine, Annie Mumolo, Ella Rubin, Reid Scott

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# Juratul nr. 2

JUROR #2/ 2024

Sâmbătă, 21 nov, la 20:00

Regia: Clint Eastwood

Cu: Nicholas Hoult, Toni Collette, J.K. Simmons, Kiefer Sutherland

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# Crăciun de coșmar

VIOLENT NIGHT/ 2022

Duminicǎ, 29 nov, la 20:00

Regia: Tommy Wirkola

Cu: David Harbour, John Leguizamo, Cam Gigandet, Alex Hassell

Despre Film Now

Programul Film Now este disponibil pe site-ul https://www.filmnow.ro/program .

Editor : A.D.V.