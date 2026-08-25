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În Timişoara, autoritățile nu mai autorizează jocurile de noroc. Ce se întâmplă cu sălile actuale și cu activitățile Loteriei Române

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Foto: GettyImages
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Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a anunţat că începând de marţi în oraş nu mai pot fi autorizate jocurile de noroc, ci doar activităţile de tip loto ale Loteriei Române.

Consiliul Local Timişoara a aprobat, în şedinţa de marţi, o hotărâre prin care se interzic total sălile de jocuri de noroc în oraş, relatează Agerpres.

„Începând de astăzi, în oraş nu mai pot fi autorizate jocurile de noroc. În Timişoara vor funcţiona doar activităţile de tip loto ale Loteriei Naţionale. Actualele săli de jocuri care mai sunt deschise în oraş vor funcţiona până la expirarea licenţelor primite de la Bucureşti, cel târziu anul viitor. Până atunci, rând pe rând se vor închide. Faptul că astăzi am putut decide ce se întâmplă cu sălile de păcănele în Timişoara este meritul colegilor mei parlamentari USR. Ani de zile s-au luptat pentru ca această decizie să fie la autorităţile locale. Consiliului Local a luat hotărârea cu unanimitate de voturi”, arată Dominic Fritz, într-o postare pe Facebook.

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Alfred Simonis, anunţase, în luna aprilie, că primăriile care vor închide sălile de jocuri de noroc vor primi bani pentru construirea de şcoli sau grădiniţe noi, ori pentru modernizarea celor existente.

„Primăriile care închid sălile de jocuri de noroc, păcănelele, cum le cunoaştem, vor primi bani pentru şcoli. După legea prin care am scos jocurile de noroc din localităţile sub 15.000 de locuitori, a venit momentul ca şi celelalte comune şi oraşe să le elimine. (...). Banii pe care îi vor primi de la Consiliul Judeţean Timiş vor fi alocaţi pentru construirea de şcoli sau grădiniţe noi ori pentru modernizarea celor existente”, explica Alfred Simonis.

El sublinia că dincolo de calculul administrativ al fiecăruia, trebuie să existe grijă şi responsabilitate faţă de oameni, iar alegerea este între păcănele sau educaţie.

În primăvară, în municipiul Timişoara erau 173 de locaţii autorizate din partea Oficiului Naţional pentru Jocurile de Noroc pentru activităţi de jocuri de noroc. 

Editor : Liviu Cojan

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