În timp ce numărul turiștilor crește în Uniunea Europeană, România înregistrează una dintre cele mai mari scăderi în acest domeniu. De exemplu, numărul nopților de cazare vândute a scăzut cu aproape 7% față de primul trimestru din 2025. Țara noastră atrage cu greu atât turiști din România, cât și turiști străini.

România a înregistrat o scădere de aproximativ 7% a numărului de înnoptări la început de 2026. E a doua cea mai mare scădere din UE, dupa Lituania. La polul opus se află Irlanda, cu o creștere de 35% în ceea ce privește numărul de înnoptări, relatează Andreea Crăciunescu, jurnalistă Digi24.

„Instabilitatea politică, economică, lipsa predictibilității și bonus această instabilitate cu voucherele de vacanță, drone care cad la noi... Galați, Tulcea care erau pe traseul croazierelor dinspre Marea Neagră sunt orașe care nu mai reprezintă o atracție pentru străini. Delta nu mai poate fi o atracție din cauza războiului din proximitate. Foarte mulți din Deltă închid afacerile”, spune Florin Ionescu, consultant în turism.

„ Anul trec era plin, vara asta avem la jumătate”

Hotelierii și proprietarii de pensiuni de la munte simt cel mai mult lipsa turiștilor - atât români, cât și străini.

„Noi suntem și organizatori de tabere. Anul trec era plin, vara asta avem la jumătate, sau mai puțin de jumătate”, declară Niță Laurențiu, administratorul unei pensiuni.

Poiana Brașov este una dintre principalele destinații turistice montane. Cu toate astea, după terminarea sezonului de schi, numărul turiștilor a scăzut considerabil, relatează Bianca Venter, jurnalistă Digi24.

Puținii străini, impresionați de România

Dacă Malta, Cipru și Luxemburg au avut cei mai mulți turiști străini, în România oaspeții de peste hotare au reprezentat doar o cincime din total.

Totuși, cei care încă aleg să viziteze țara noastră, rămân impresionați.

„E prima mea zi aici, abia am început. Îmi place mult, e foarte primitor. Iubesc românii, sunt foarte calzi”, afirmă un turist străin. „E o țară prietenoasă, frumoasă, plină de arhitectură și istorie. Mi-aș fi dorit să am mai mult timp să mă bucur”, adaugă o turistă venită din străinătate.

În luna mai, România a participat la Târgul Internațional de Turism din Shanghai. Iar în perioada următoare vom merge la alte patru târguri de promovare. Autoritățile recunosc că reclama internațională crește doar turismul extern, însă cel intern ne trage în jos.

„Acolo unde acționăm prin promovare internațională, cifrele cresc. Scăderea vine dinspre turismul intern, afectat de puterea de cumpărare a românilor.”, a declarat pentru Digi24 secretarul de stat de la Direcția de Turism, Dan Adrian Pop.

Editor : Liviu Cojan