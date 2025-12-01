Înainte de furtul tezaurului dacic, Muzeul Drents a fost atenționat despre probleme de securitate: Rezistenţa la efracţie este scăzută

Apar noi detalii în cazul furtului mediatizat al Coifului de la Coţofeneşti şi al brăţărilor de aur dacice din Muzeul Drents. Muzeul a fost atenționat cu privire la probleme în materie de securitate înainte de jaf. Asiguratorii au atras atenția că sticla vitrinelor nu este destul de rezistentă pentru a suporta loviturile cu ciocanul, relatează RTL Nieuws pe baza fotografiilor și documentelor, conform News.ro.

Vitrina în care se afla Coiful de la Coțofenești a cedat după doar două lovituri. Cele patru artefacte de aur, de mare valoare, au fost furate în timpul jafului din 25 ianuarie 2025. Obiectele furate făceau parte dintr-o expoziție intitulată „Dacia – Rijk van goud en zilver”.

Trei bărbați au intrat în Muzeul Drents din Assen în doar trei minute. Au reușit să spargă o ușă exterioară cu o bombă de artificii, au distrus două vitrine cu barosul și au fugit cu Coiful și două brățări. Poliția a ajuns 15 minute mai târziu, însă nici urmă de hoți. Trei suspecți se află în arest, însă tezaurul dacic este de negăsit.

Cu patru săptămâni înainte de deschidere expoziției, un expert al asiguratorului muzeului, Aon, a realizat o inspecție completă. Specialistul a atenționat muzeul cu privire la punctele slabe pe care hoții le-au exploatat apoi.

„Rezistenţa la efracţie a vitrinelor este prea scăzută, având în vedere valoarea asigurată”, a scris Aon. „Prin urmare, recomandăm măsuri de securitate suplimentare: utilizarea vitrinelor cu o rezistenţă la efracţie de cel puţin cinci minute”. Muzeul Drents nu a înlocuit vitrinele.

Expertul a atenționat și cu privire la ieșirea de urgență, pe care hoții au spart-o. Conform raportului, nu se cunoştea niciun nivel de securitate pentru acea uşă, deşi era singura barieră care împiedica intrarea în galerie.

Muzeul a adoptat unele dintre recomandările Aon, inclusiv întărirea uşii exterioare. Dar această întărire a fost criticată, potrivit postului de televiziune. Fotografiile poliţiei arată un cadru din lemn cu plasă de beton construit în jurul ieşirii de urgenţă. Un expert în securitate cu care RTL a discutat a numit-o „o lucrare de mântuială” care nu ar opri hoţii.

Ernest Oberländer Târnoveanu, fostul director al Muzeului Naţional de Istorie al României, care a împrumutat comorile Muzeului Drents, a spus pentru RTL că muzeul din Assen le-a dat „asigurări verbale” că va utiliza sticlă rezistentă la efracţie.

„Am fost informat că vitrinele respectau standardele antiefracţie şi erau proiectate să reziste la impact mecanic timp de zece minute”, a spus Oberländer, care a fost concediat din cauza furtului. „Muzeul şi asiguratorul nu au semnalat nicio îndoială cu privire la vitrine”.

„În dimineaţa zilei de 25 ianuarie 2025 sediul Muzeului Drents din Assen, Regatul Ţărilor de Jos, a fost ţinta unui atac ce a vizat sustragerea unor artefacte aflate în expoziţia „Dacia! Kingdom of Gold and Silver". Din informaţiile furnizate de conducerea Muzeului Drents şi de autorităţile judiciare olandeze, este vorba despre o spargere a singurului zid exterior al clădirii, prin utilizarea unui exploziv puternic. Prin spărtură au pătruns în sală mai multe persoane, care au sustras patru piese de patrimoniu: coiful de aur de la Coţofeneşti (datat în secolele V-IV a. Chr.) şi trei brăţări dacice de aur de la Sarmizegetusa Regia (datate în a doua parte a secolului I a. Chr.). Toate aceste bunuri culturale fac parte din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României. Din informaţiile transmise de colegii olandezi, care au avut acces limitat în spaţiul expoziţiei, celelalte piese expuse nu par să fi constituit obiectul jafului”, anunţa, într-un comunicat de presă, Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR).

România a primit suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents.

