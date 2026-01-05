Înalta Curte a tras la sorți completurile de cinci judecători pentru 2026. Cine sunt magistrații care vor judeca marile dosare

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a desemnat, luni, prin tragere la sorți, membrii completurilor de cinci judecători care vor funcționa în anul 2026. La fel ca în anul precedent, instanța supremă va avea patru astfel de completuri: două în materie penală și două în materie civilă. O parte dintre magistrații desemnați sunt considerați, în interiorul sistemului judiciar, ca făcând parte din așa-numita „grupare Savonea”, fiind asociați de-a lungul timpului cu decizii controversate în dosare.

Completurile de cinci judecători au un rol-cheie în arhitectura justiției, fiind cele care soluționează marile dosare de corupție, contestațiile împotriva deciziilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) privind sancționarea judecătorilor și procurorilor, dar și căile extraordinare de atac, proceduri invocate tot mai des de inculpați pentru a obține anularea condamnărilor definitive.

Completurile penale pentru 2026

Completul 1 penal este format din judecătorii:

– Valerica Voica

– Ioana Delia Lucaci

– Luminița Ninu-Criștiu

– Isabel Tocan

– Simona Cristina Crăciunoiu

Completul 2 penal îi are în componență pe:

– Eleni Cristina Marcu, președintele Secției penale

– Ilie Iulian Dragomir

– Anca Barbu

– Adina Adriana Radu

– Paul Mihail Frățilescu

Pe lista de permanență (înlocuitori) a acestui complet, pe poziția a doua, apare Lia Savonea, președintele instanței supreme.

O parte dintre magistrații desemnați sunt considerați, în interiorul sistemului judiciar, ca făcând parte din așa-numita „grupare Savonea”, fiind asociați de-a lungul timpului cu decizii controversate în dosare cu un impact major în opinia publică.

Astfel, Valerica Voica a promovat la ICCJ de la Curtea de Apel București, instanță condusă anterior de Lia Savonea. Ea a făcut parte din completul care i-a achitat pe foștii ofițeri de Securitate Marin Pîrvulescu și Vasile Hodiș, acuzați de torturarea disidentului Gheorghe Ursu.

Luminița Ninu-Criștiu a fost președinta Tribunalului Teleorman și a condus interimar Curtea de Apel București în perioada în care Lia Savonea activa în cadrul CSM (Consiliul Superior al Magistraturii).

De asemenea, Eleni Marcu a făcut parte din completul care, în noiembrie 2025, a dispus eliberarea din închisoare a lui Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și a fostului ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu, prin admiterea unei căi extraordinare de atac.

Tot Eleni Marcu și Valerica Voica s-au regăsit și în completul care, în iunie 2023, a anulat condamnarea de patru ani de închisoare primită de fostul primar Cristian Popescu Piedone în dosarul „Colectiv”, prin admiterea unui recurs în casație.

Completurile civile pentru 2026

În materie civilă, Înalta Curte va avea următoarele completuri:

Completul 1 civil:

– Mihnea Adrian Tănase

– Cristinel Grosu

– Lucian Ioan Gherman

– Mihaela Glodeanu

– Mirela Polițeanu

Completul 2 civil:

– Emilia Lenuța Panțuru

– Claudiu Iulian Râpeanu

– Mariana Constantinescu, vicepreședintele Înaltei Curți de Casație și Justiție

– Dana Enache

– Ștefan Ioan Lucaciuc

