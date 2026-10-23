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News Alert Încă o navă lovită de drone în Marea Neagră. Vasul se scufundă în apropiere de Constanța. Un marinar a murit, trei sunt dispăruți

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Navă civilă avariată într-un atac rusesc în Marea Neagră, în regiunea Odesa
Navă comercială lovită de drone în Marea Neagră. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Nouă marinari salvați. Trei sunt de negăsit, iar unul a murit

O nouă alertă în Marea Neagră, unde o navă comercială sub pavilion străin se scufundă după ce ar fi fost lovită de o dronă, la 13 mile marine de Constanța. Echipajul a transmis un mesaj SOS, iar autoritățile române au intervenit pentru salvarea marinarilor. Nouă dintre ei au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul a murit. Incidentul se adaugă unei serii de atacuri care au vizat în ultimele săptămâni nave comerciale din regiune.

 

Nouă marinari salvați. Trei sunt de negăsit, iar unul a murit

ACTUALIZARE 11.40 O amplă operaţiune de căutare şi salvare se desfăşoară în acest moment în Marea Neagră. Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorităţii Navale Române a fost alertat astăzi, în jurul orei 10:00, cu privire la nava Khoryv, aflată în dificultate în afara apelor teritoriale ale României, la o distanţă de 13 mile marine travers de Constanţa. La bordul navei se afla un echipaj format din 13 membri: 10 cetăţeni ucraineni şi 3 cetăţeni azeri”, au transmis reprezentanţii Autorităţii Navale Române.

Ei au menţionat că după primirea semnalului de alarmă, nave aparţinând Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) şi Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au plecat în misiune pentru recuperarea marinarilor.

Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile şi a vizibilităţii scăzute, intervenţia pe cale aeriană cu elicopterul nu este posibilă.Până în acest moment, navele de intervenţie au reuşit să recupereze din apă 9 persoane în viaţă şi un corp neînsufleţit”, a precizat sursa citată.

Echipele de salvare continuă operaţiunile de căutare pentru identificarea şi salvarea celorlalţi trei membri ai echipajului.

Știrea inițială

Autoritățile române au trimis nave de salvare în zonă. A fost solicitat și un elicopter Black Hawk, însă condițiile meteorologice nefavorabile, respectiv ploile torențiale din Constanța, a împiedicat deplasarea acestuia către locul incidentului.

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, ar fi vorba despre o navă comercială sub pavilionul Insulelor Comore. Misiunea de salvare este coordonată de Autoritatea Navală Română, cu participarea Gărzii de Coastă și a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare.

Incidentul are loc în contextul intensificării atacurilor asupra navelor comerciale din bazinul vestic al Mării Negre. Contraamiralul de flotilă în rezervă Sorin Learschi a declarat, într-o intervenție la Digi24, că astfel de evenimente afectează nu doar Ucraina, ci generează și presiuni economice și asupra pieței asigurărilor, cu efecte asupra comerțului României, în special asupra activității din Portul Constanța.

Potrivit acestuia, atacurile evidențiază necesitatea unor măsuri mai consistente din partea României, inclusiv în ceea ce privește protejarea navelor comerciale și dotarea cu sisteme antidronă.

Learschi a subliniat că apropierea incidentului de litoralul românesc reprezintă un motiv suplimentar de îngrijorare. Nava s-ar afla la aproximativ 13 mile marine de Constanța, în afara apelor teritoriale ale României, dar în apropierea limitei acestora.

Incidentul survine la scurt timp după o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în cadrul căreia a fost discutată amenințarea reprezentată de evoluțiile din Marea Neagră.

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Potrivit informațiilor prezentate de Digi24, echipajul navei ar fi transmis un apel de urgență în urmă cu aproximativ o oră, semnalând un incendiu la bord.

Un alt incident similar ar fi avut loc în urmă cu aproximativ zece zile, în apropiere de Sulina, când o navă comercială sub același pavilion, al Insulelor Comore, ar fi fost lovită de drone.

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Editor : C.A.

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