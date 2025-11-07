Live TV

Video Încă o navă-vânător de mine a intrat în flota militară a României. A fost cumpărată de la Marina Regală Britanică

Data actualizării: Data publicării:
nava militara
Foto: Facebook/Forțele Navale Române

Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” a intrat în flota militară a României. Nava a fost cumpărată de la Marina Regală Britanică și a ajuns în Portul Militar Constanța luni. Vineri, de la ora 13, are loc ceremonia de inaugurare, în Portul Militar Constanța. 

Încă o navă-vânător de mine a intrat în dotarea Forțelor Navale Române. Este a doua navă luată din Marea Britanie, în urma unui acord între cele două state, care a fost încheiat în anul 2023.

Statul român a plătit 150 de milioane de euro fără TVA pentru cele două vânătoare de mine fabricate în anii 1991, respectiv 1997.

Vânătorul de mine este fosta HMS PEMBROKE a Marinei Regale Britanice și are o lungime de 53 de metri, o lățime de 10,5 metri un pescaj de 2,4 metri. De asemenea, are în dotare echipamente de luptă împotriva minelor marine.

Nava a fost luată din Scoția în data de 24 septembrie și în drumul spre casă a făcut escale în mai multe țări.

Echipajul este format din 40 de marinari militari și este condus de o femeie.

Ceremonia de inaugurare are loc de la ora 13:00, în Portul Militar Constanța, în prezența ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
2
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să...
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
3
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
4
Ministrul Educaţiei, mesaj către profesori legat de temele pentru acasă date elevilor...
mocanu
5
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
Ion Țiriac a spus cine sunt "adevărații patrioți" ai României: "Vreau să vă mulțumesc!"
Digi Sport
Ion Țiriac a spus cine sunt "adevărații patrioți" ai României: "Vreau să vă mulțumesc!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
SEP_CCR_ILUSTRATIE_18_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Curtea Constituțională a publicat motivarea prin care argumentează de...
lideri psd claudiu manda sorin grindeanu daniel baluta lia olguta vasilescu
Congres PSD: Sorin Grindeanu a cerut un moment de reculegere pentru...
Prosumatorii, afectați de mecanismul actual de compensare. Ce se...
Nicușor Dan, președintele României.
Avertismentul lui Nicuşor Dan: „Dacă Europa continuă să meargă aşa...
Ultimele știri
Reacția ironică a Mariei Zaharova după ce UE a înăsprit regulile privind acordarea de vize rușilor
Sorin Grindeanu: Nu mai vreau un PSD care se rușinează în fața criticilor Dreptei. Nu dăm socoteală celor care ne vor dispăruți
Ionuț Pucheanu, atac la AUR în Congresul PSD: O bulă de săpun nu poate constitui temelie sau construcţie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”
Vânătorul de mine cumpărat de România de la Marina Regală Britanică a ajuns în portul militar Constanța
nava croaziera pe dunare
O navă de croazieră a eșuat pe Dunăre, din cauza nivelului scăzut al apei. Acum a plecat spre Viena
USS Gravely
O altă navă de război americană, USS Gravely, a sosit pentru exerciţii în Trinidad-Tobago, foarte aproape de Venezuela
corveta usoara clasa hisar
Ministrul Apărării: Corveta care va intra în dotarea Armatei va fi operațională din prima zi și echipată cu sistem american de rachete
exercitii militare in polonia
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost umilită o mireasă chiar în ziua nunții, de proaspătul soț: „M-am simțit invizibilă, am fost ținta...
Cancan
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluiri bombă despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB și câte milioane costa totul: „Nea...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
„Cred cu convingere că e gata”. Meme Stoica, reacție virală despre Louis Munteanu, cel mai așteptat transfer...
Adevărul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali...
Playtech
Greșeala românilor care își țin economiile în bancă, așa pierd bani. Peste 190 de miliarde de lei care ”dorm...
Digi FM
Cine e Natalie Puskinova, Miss Earth 2025. Are doar 21 de ani și preocupări lăudabile
Digi Sport
Lovitură de proporții: 17 arbitri şi preşedintele unui club de primă ligă, arestați în scandalul pariurilor...
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Sebastian Stan, după șapte filme în universul Marvel: "Am crescut ca persoană și ca actor, dar au fost doar...
Adevarul
Escroacele de război. Fenomenul „văduvelor negre” ia amploare în Rusia
Newsweek
Care pensionari iau 625 lei în plus la pensie până la finalul anului? În ce zile intră banii?
Digi FM
Sebastian Stan se simte „norocos” că rolurile din filme ca „The Apprentice” şi „A Different Man” au venit mai...
Digi World
A fost creat un antibiotic care învinge tuberculoza rezistentă. Ar putea salva milioane de vieți
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cine gestionează averea imensă a lui Bruce Willis, bolnav de demență. A devenit stâlpul principal al familiei
UTV
Theo Rose vorbește despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit mamă. Artista nu își dorește încă al...