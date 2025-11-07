Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” a intrat în flota militară a României. Nava a fost cumpărată de la Marina Regală Britanică și a ajuns în Portul Militar Constanța luni. Vineri, de la ora 13, are loc ceremonia de inaugurare, în Portul Militar Constanța.

Încă o navă-vânător de mine a intrat în dotarea Forțelor Navale Române. Este a doua navă luată din Marea Britanie, în urma unui acord între cele două state, care a fost încheiat în anul 2023.

Statul român a plătit 150 de milioane de euro fără TVA pentru cele două vânătoare de mine fabricate în anii 1991, respectiv 1997.

Vânătorul de mine este fosta HMS PEMBROKE a Marinei Regale Britanice și are o lungime de 53 de metri, o lățime de 10,5 metri un pescaj de 2,4 metri. De asemenea, are în dotare echipamente de luptă împotriva minelor marine.

Nava a fost luată din Scoția în data de 24 septembrie și în drumul spre casă a făcut escale în mai multe țări.

Echipajul este format din 40 de marinari militari și este condus de o femeie.

Ceremonia de inaugurare are loc de la ora 13:00, în Portul Militar Constanța, în prezența ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.

