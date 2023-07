Încă o plecare la vârf în cazul azilelor groazei. Șeful poliției din orașul lui Pandele s-a pensionat (surse)

Șeful Poliției din Voluntari, Dumitru Barabula, s-a pensionat, potrivit surselor Digi24. Anunțul vine după ce cu o seară înainte șeful Poliției Ilfov, Cristian Perșinaru, a demisionat pe fondul scandalului căminelor groazei.

Șeful Poliției Voluntari, Dumitru Barabula, a făcut acest anunț miercuri dimineață. El și-a luat la revedere de la colegi și a anunțat că se pensionează, conform surselor citate.

În această dimineață, adjunctul șefului Poliției din Ilfov a demisionat și el și va merge la Poliția Română unde va fi șeful unui centru operativ.

Șeful IPJ Ilfov și-a dat demisia marți seara, au precizat surse oficiale pentru Digi24.ro. El și adjuncții săi erau anchetați după scandalul „azilelor groazei”. Sursele citate precizau că după plecarea acestuia din funcție urmează să fie schimbați și cei doi adjuncți ai săi, precum și conducerea poliției Voluntari.

Sursele citate au precizat că demisia comisarului șef Cristian Perșinaru a venit ca urmare a anchetei demarate de Corpul de Control al IGPR la Inspectoratul de Poliție Ilfov, după scandalul „azilelor groazei” din Voluntari.

Ancheta vizează și Poliția Voluntari.

Luni, în urma dezvăluirilor privind condițiile inumane din azilele din Ilfov, ministrul de Interne Cătălin Predoiu a dispus trimiterea specialiștilor din Corpul de Control al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Ilfov, precum și la Polițiile din Voluntari și Afumați.

Primarul orașului, Florentin Pandele, a declarat luni seară că nu știa despre „azilele groazei” deoarece nu a fost informat cu știință de către subalternii săi, directoarea de la asistență socială și secretara primăriei. „Am sunat la directoarea de la DGASPC și Poliția Locală, să-mi prezinte înscrisuri. Nu am fost informat. Când i-am întrebat pe colegi de ce nu am fost informat, mi s-a spus: domnule primar, nu puteam să vă informăm. Au fost informați în scris, de instituții abilitate ale statului, că nu trebuiau să mă informeze. Asta a fost și motivul pentru care am cerut să mi se facă un raport detaliat cu ceea ce s-a întâmplat, de ce nu am fost informat, dacă fac parte din anchetă, foarte bine, dacă au anumite calități, foarte bine, dar eu trebuie să fiu informat de ce”, a susținut primarul orașului Voluntari, la Realitatea Plus.

