Încă o țară europeană vrea să interzică accesul la reţelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Și anunță că platformele riscă amenzi

Polonia intenţionează să introducă o nouă legislaţie pentru a interzice reţelele sociale copiilor sub 15 ani şi va responsabiliza platformele pentru verificarea vârstei, a declarat pentru Bloomberg News ministrul educaţiei, Barbara Nowacka, într-un interviu publicat vineri.

Coaliţia Civică, aflată la guvernare, va prezenta vineri proiectul de lege, care prevede amenzi pentru platformele care rămân accesibile utilizatorilor mai tineri, a spus Nowacka, adăugând că legea ar putea intra în vigoare la începutul anului 2027.

„Observăm o deteriorare a sănătăţii mintale a copiilor şi tinerilor, observăm o scădere a competenţelor lor intelectuale”, a argumentat Nowacka, adăugând că valoarea amenzilor pe care companiile ar trebui să le plătească este încă în discuţie, potrivit News.ro.

Mai multe ţări europene, printre care Danemarca, Grecia, Franţa, Spania şi Marea Britanie, explorează introducerea unor restricţii similare, pe fondul afirmaţiilor că serviciile de social media sunt dăunătoare sau creează dependenţă pentru minori.

Guvernul britanic a declarat în ianuarie că ia în considerare restricţii pentru a proteja copiii online, după ce Australia a implementat deja legi similare în decembrie.

„Acţiunea guvernului era necesară”

Astfel de restricţii pot duce la o confruntare cu preşedintele SUA, Donald Trump, şi cu aliaţii săi influenţi din rândul companiilor de social media, inclusiv Meta Platforms Inc. sau X, compania lui Elon Musk. Unii dintre ei şi-au exprimat deja frustrarea faţă de încercările de a restricţiona accesul adolescenţilor la serviciile lor, după ce Australia a impus prima astfel de interdicţie la sfârşitul anului trecut.

Orice mişcare care ar putea îndepărta Washingtonul este sensibilă pentru Polonia, un membru de primă linie al flancului estic al NATO, care găzduieşte trupe americane. Companiile americane au criticat deja un plan de impozitare a serviciilor digitale, propus de Ministerul Afacerilor Digitale al ţării la începutul acestei luni.

Nowacka a declarat că nu vede proiectul de lege din perspectiva geopoliticii. „Sincer, cine este proprietarul acestei sau acelei platforme este absolut secundar”, a spus ministrul, care este membru al grupului parlamentar care lucrează la lege. Ea a subliniat că acţiunea guvernului era necesară, deoarece platformele „nu respectă propriile reglementări” şi nu verifică vârsta utilizatorilor.

„Trebuie să luăm măsuri preventive şi să nu ne întrebăm dacă o anumită ţară va privi acest lucru într-un anumit mod”, a spus Nowacka. „Cred că este în interesul fiecărei ţări să-şi protejeze copiii”, a subliniat ea.

Editor : C.S.