Încă patru instigatori de la protestul violent din Piața Victoriei au fost trimiși după gratii pentru 30 de zile. Sunt cinci în total. Alți patru se află deja în arest la domiciliu, iar judecătorii au decis în această seară o măsură similară și pentru al cincilea dintre cei reținuți ieri. Ei sunt acuzați că ar fi provocat luptele de stradă cu jandarmii și că ar fi plănuit violențele dinainte de protestul oierilor.

După audierile de miercuri, un protestatar violent a fost arestat preventiv, iar alți patru au fost plasați în arest la domiciliu.

Printre cei care au primit arest la domiciliu se numără și unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai lui Călin Georgescu, care ar fi instigat pe TikTok ca oamenii să devină violenți în Piața Victoriei. Acesta a aspus că îi susține pe fermieri pentru că a copilărit la țară și in acest motiv s-a dus în Piața Victoriei. El a mai declarat că nu ar fi lovit jandarmi.

Editor : Liviu Cojan