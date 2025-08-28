Live TV

Încă trei aeronave F-16, cumpărate din Norvegia, au aterizat astăzi în România. Intră în dotarea bazei de la Mihail Kogălniceanu

Data publicării:
aeronava f-16
Foto: Forțele Aeriene Române

Trei aeronave F-16 Fighting Falcon, achiziţionate de la Regatul Norvegiei, au aterizat joi în Baza 86 Aeriană Borcea şi vor intra în dotarea Escadrilei 571 Aviaţie Vânătoare din cadrul Bazei 57 Aeriene "Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino" de la Mihail Kogălniceanu, a anunțat Ministerul Apărării Naţionale.

Aeronavele se alătură celor deja aflate în dotarea Forţelor Aeriene şi vor contribui la consolidarea capacităţii de apărare aeriană a României.

Noul lot de aeronave face parte din contractul semnat între Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind achiziţia a 32 de aeronave F-16, împreună cu suportul logistic iniţial şi un pachet complementar de bunuri şi servicii furnizat de Guvernul Statelor Unite ale Americii.

Resursa aeronavelor permite utilizarea lor pentru o perioadă de minimum 10 ani, până la tranziţia către avioanele de generaţia a V-a. Astfel, achiziţia avioanelor de luptă norvegiene reprezintă, în fapt, un transfer de capabilităţi între două state aliate în cadrul NATO.

Până în prezent au fost livrate 21 de aeronave, dintre care 16 alcătuiesc Escadrila 48 Vânătoare de la Câmpia Turzii şi cinci care vor intra în dotarea Escadrilei 571 Aviaţie Vânătoare de la Mihail Kogălniceanu.

Finalizarea recepţiei întregului lot este estimată pentru finalul anului 2025.

