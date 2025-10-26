Încă un bărbat a murit pe munte, în Făgăraş, după ce a căzut 500 de metri din Vârful Lespezi. Recuperarea cadavrului, foarte dificilă

Salvamontiştii din Argeş au anunţat că încă un bărbat a murit pe munte, în Făgăraş, după ce a căzut 500 de metri din Vârful Lespezi spre Căldarea Berbecilor. Potrivit sursei citate, operaţiunea de recuperare a cadavrului este foarte dificlă şi de lungă durată din cauza terenului accidentat şi a zăpezii îngheţate.

Tot în Fărăgaş, doi turişti au murit după ce au alunecat câteva sute de metri într-o prăpastie, o a treia persoană, care a reuşit să-şi oprească alunecarea, fiind salvată, scrie News.ro.

Recuperarea cadavrului, dificilă

Serviciul Salvamont Argeş a informat că un bărbat a căzut sâmbătă după-amiază aproape 500 de metri diferenţă de nivel, din Vârful Lespezi, spre Căldarea Berbecilor. Salvamontiştii au încercat să recupereze cadavrul cu elicopterul, însă între timp au apărut alte două cazuri la Sibiu.

Din păcate, după o realimentare toată operaţiunea cu elicopterul a fost sistată la căderea întunericului, iar astăzi, vremea este foarte închisă, cu plafon sub 1.800 de metri, ceea ce înseamnă că va fi posibilă doar intervenţia pe jos, cu 18 salvatori montani, precizează sursa citată.

Duminică după-amaiză, salvatorii montani au început urcarea din Valea Topologului, urmând ca evacuarea să se facă pe un hăţaş ciobănesc până in Izvorul Negoiului şi apoi la confluenţa cu pârâul Scara, operaţiune care va dura foarte mult, precizează Salvamont Argeş.

Salvamontiştii reamintesc că această perioadă este una foarte dificilă, pentru că zăpada este îngheţată si nu permite accesul nici măcar cu colţari şi în niciun caz cu „gheruţe".

Salvatorii montani îi atenţionează pe turişti că este mai bine să facă drumeţii numai în zona joasă a muntelui, până la 1.600 de metri altitudine.

Tot sâmbătă, alţi doi turişti au murit în Munţii Făgăraş, după ce au alunecat, împreună cu o a treia persoană care a scăpat cu viaţă, de pe versantul vestic al Vârfului Netedu.

Salvamont Sibiu a informat, sâmbătă seară, că cele două persoane decedate au căzut câteva sute de metri pe o pantă abruptă, neavând şanse de supravieţuire. Turistul care a scăpat a fost recuperat de un salvamontist coborât cu troliul din elicopter pentru a-l prelua, fiind dus apoi la Bâlea Lac.

Potrivit salvatorilor montani, turiştii nu erau echipaţi de iarnă.

