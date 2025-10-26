Live TV

Încă un bărbat a murit pe munte, în Făgăraş, după ce a căzut 500 de metri din Vârful Lespezi. Recuperarea cadavrului, foarte dificilă

Data actualizării: Data publicării:
Salvamont
Foto Salvamont Argeș
Din articol
Recuperarea cadavrului, dificilă

Salvamontiştii din Argeş au anunţat că încă un bărbat a murit pe munte, în Făgăraş, după ce a căzut 500 de metri din Vârful Lespezi spre Căldarea Berbecilor. Potrivit sursei citate, operaţiunea de recuperare a cadavrului este foarte dificlă şi de lungă durată din cauza terenului accidentat şi a zăpezii îngheţate.

Tot în Fărăgaş, doi turişti au murit după ce au alunecat câteva sute de metri într-o prăpastie, o a treia persoană, care a reuşit să-şi oprească alunecarea, fiind salvată, scrie News.ro.

Recuperarea cadavrului, dificilă

Serviciul Salvamont Argeş a informat că un bărbat a căzut sâmbătă după-amiază aproape 500 de metri diferenţă de nivel, din Vârful Lespezi, spre Căldarea Berbecilor. Salvamontiştii au încercat să recupereze cadavrul cu elicopterul, însă între timp au apărut alte două cazuri la Sibiu.

Din păcate, după o realimentare toată operaţiunea cu elicopterul a fost sistată la căderea întunericului, iar astăzi, vremea este foarte închisă, cu plafon sub 1.800 de metri, ceea ce înseamnă că va fi posibilă doar intervenţia pe jos, cu 18 salvatori montani, precizează sursa citată.

Duminică după-amaiză, salvatorii montani au început urcarea din Valea Topologului, urmând ca evacuarea să se facă pe un hăţaş ciobănesc până in Izvorul Negoiului şi apoi la confluenţa cu pârâul Scara, operaţiune care va dura foarte mult, precizează Salvamont Argeş.

Salvamontiştii reamintesc că această perioadă este una foarte dificilă, pentru că zăpada este îngheţată si nu permite accesul nici măcar cu colţari şi în niciun caz cu „gheruţe".

Salvatorii montani îi atenţionează pe turişti că este mai bine să facă drumeţii numai în zona joasă a muntelui, până la 1.600 de metri altitudine.

Tot sâmbătă, alţi doi turişti au murit în Munţii Făgăraş, după ce au alunecat, împreună cu o a treia persoană care a scăpat cu viaţă, de pe versantul vestic al Vârfului Netedu.

Salvamont Sibiu a informat, sâmbătă seară, că cele două persoane decedate au căzut câteva sute de metri pe o pantă abruptă, neavând şanse de supravieţuire. Turistul care a scăpat a fost recuperat de un salvamontist coborât cu troliul din elicopter pentru a-l prelua, fiind dus apoi la Bâlea Lac.
Potrivit salvatorilor montani, turiştii nu erau echipaţi de iarnă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-01-10 instant-4635
1
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce...
jurilovca
2
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
Vacanța de iarnă pentru elevi. Foto Getty Images
3
Cea mai lungă vacanță din an pentru elevi: Sărbătorile de iarnă aduc 19 zile libere...
salvador dali
4
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
maria zaharova face declaratii
5
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”
Digi Sport
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
Ziua în care a fost inaugurată Catedrala Națională. Politicieni...
autostrada soarelui
Focuri de armă în Capitală. Un bărbat a tras cu un pistol airsoft în...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea...
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan.
Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la inaugurarea...
Ultimele știri
Kremlinul, despre un summit Vladimir Putin - Donald Trump: „Nu pot pur și simplu să-și piardă timpul și sunt deschiși în privința asta”
Un bărbat a furat o maşină de poliţie din curtea unei secții din județul Dolj şi a plecat cu ea spre casă, în Olt
Peste 80 de persoane au fost reţinute după lupte de stradă la Moscova. „Cine nu va fi închis, va fi expulzat”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
accident
VIDEO Accident în lanț pe DN1: 5 mașini și o motocicletă s-au ciocnit în Nistorești
tir
VIDEO Accident grav pe DN2: Doi oameni au murit după ce un TIR s-a răsturnat peste o maşină. Momentul impactului
accident tramvaie arad
Momente de groază: un tramvai a pornit singur din depou și a lovit tot ce i-a ieșit în cale. Mărturiile pasagerilor ajunși la spital
camion care loveste un autoturism
Imagini șocante pe un bulevard din Timișoara: Un autoturism a fost târât de un cap tractor zeci de metri
masina distrusa in accident la craiova
Accident grav pe un bulevard din Craiova, cu cinci mașini implicate. Două s-ar fi luat la întrecere de la semafor
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie. Zodiile care vor avea succes pe toate planurile, odată cu intrarea lui...
Cancan
Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii...
Fanatik.ro
Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae Ceaușescu. „Judecat pentru subminarea...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Povestea uluitoare a fostului fundaș de națională care s-a retras la 25 de ani. A dat fotbalul pe afaceri și...
Adevărul
Cursa contracronometru a Ucrainei de a atinge paritatea strategică cu Rusia. Budanov: 99% din atacuri sunt...
Playtech
O nouă amendă pentru șoferii români care stau la semafor. Mulți fac această greșeală în trafic pentru că nu...
Digi FM
Anthony Hopkins, dezvăluiri teribile despre momentul în care și-a dat seama că are o problemă cu alcoolul...
Digi Sport
Lamine Yamal a bătut palma cu Shakira și cu Gerard Pique: 4 milioane de euro!
Pro FM
Loredana Groza, fabuloasă într-o rochie ultra mulată, la 55 de ani. Fanii au reacționat imediat: „Ești...
Film Now
George Clooney și Adam Sandler, protagoniști în „Jay Kelly”. Ce relație au în viața reală și cum apreciază...
Adevarul
Casa Scânteii, mega-construcția din Capitala anilor '50. Ce ascundeau buncărele interzise, săpate la zeci de...
Newsweek
Pensionarii vor lua maxim 200 lei în plus la pensie la Mica Recalculare. Câte dosare s-au soluționat
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Colegul lui J.Lo din "Kiss of the Spider Woman", pur și simplu fascinat de divă: "E ca și cum ai privi un...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...