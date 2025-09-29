Live TV

Încă un copil infectat cu bacterii la spitalul din Iași a murit. El fusese transportat la spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitală

copil pe un pat de spital
Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock

Un bebeluş adus de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi, unde şase copii au murit din cauza infectării cu o bacterie în secţia ATI, a murit la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitală, surse medicale, declarând că şi el era infectat cu aceeaşi bacterie. 

Reprezentanţi ai Spitalului „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti au preciat că bebeluşul a fost adus de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi, potrivit News.ro. 

Copilul a decedat sâmbătă.

Surse medicale afirmă că el era infectat cu aceeaşi bacterie care a dus la decesul altor şase copii internaţi în secţia de Terapie Intensivă a unităţii sanitare din Iaşi.

Ministerul Sănătăţii (MS) a anunţat, vineri, că, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, nouă pacienţi cu vârsta sub un an au fost infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens. În unitatea sanitară au fost înregistrate 6 decese. Într-o primă fază, au fost date amenzi de câte 10.000 de lei pentru epidemiologul spitalului şi pentru un medic de la ATI, unitatea medicală primind o amendă de 50.000 de lei.

Poliţia a deschis o anchetă în acest caz.

Ulterior, ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a cerut schimbarea din funcţie a managerului spitalului şi a cerut demiterea conducerii Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică.

„Nu discutăm de o lipsă a infrastructurii, nici de o lipsă a resurselor materiale. (...) Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, de o lipsă de reacţie atât din partea DSP cât şi din partea spitalului. În momentul în care au fost identificate cele trei cazuri infectate cu acest germene patogen s-a reacţionat mult prea târziu, la distanţă de o săptămână şi aproape 10 nu am identificat, împreună cu echipa mea cum şi în ce mod au fost aplicate protocoalele pentru limitarea acestor infecţii, motiv pentru care solicit schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare şi domnul preşedinte (al CJ Iaşi – n.r.) am avut o discuţie cu dânsul vizavi de acest lucru, iar eu voi demite fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie conducerea DSP din judeţul Iaşi”, a anunţat ministrul. 

El a mai spus că că „un haos mai mare administrativ şi procedural” nu a văzut de mult într-un spital. Ministrul a precizat că nu se poate pune problem subfinanţării unităţii medicale ieşene, Rogobete arătând că Spitalul Sfânta Maria are dotări de ultimă generaţie, pe care nu le-a văzut în alte spitale, iar verificările au arătat că nu există probleme în asigurarea materialelor sanitare şi a medicamentelor necesare desfăşurării activităţii medicale.

Totodată, a dezvăluit că, în timpul vizitei făcute la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, a constatat că unele dintre angajatele din ATI poartă bijuterii sau unghii false, deşi protocoalele interzic acest lucru în cazul acestor angajaţi.

Alexandru Rogobete a subliniat că în acest caz există „indicii din zona penalului”.

