Nou caz de agresiune asupra unui livrator străin. Un tânăr a încercat să fure scuterul unui livrator nepalez în timp ce acesta livra mâncare. Martorii au intervenit, iar agresorul a fost imoblizat.

Incidentul s-a petrecut în București, în timp ce livratorul mergea pe stradă. Acesta se îndrepta spre o adresă unde urma să livreze mâncare. În drumul său, a dat peste agresorul de 20 de ani, care i-a făcut semn să oprească.

Livratorul a tras pe dreapta, moment în care tânărul a început să-l lovească, încercând să-i fure scuterul. Acesta a reușit să se urce pe scuter, a încercat să plece cu acesta, dar nu a reușit.

Mai mulți martori au intervenit, iar pe stradă se aflau și doi polițiști de la Brigada Rutieră. Cei din urmă l-au imobilizat și l-au dus pe bărbat la secție. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore.

Amintim că, la sfârșitul lunii octombrie, un bărbat care a fost la închisoare pentru tentativă de omor şi care a fost eliberat la începutul acestui an a fost arestat preventiv, după ce a lovit cu pumnii şi picioarele un livrator în Sectorul 2 din București, nemulţumit de serviciile acestuia.

Citește și:

Nicu Ştefănuţă: „Oare cum v-aţi simţi dacă români de-ai noştri ar fi bătuţi în străinătate doar pentru că sunt români?”

Un livrator străin a fost agresat în trafic de un cuplu, în Popești-Leordeni. Poliţia a deschis dosar penal

Editor : A.M.G.