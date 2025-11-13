Incidentul s-a petrecut în București, în timp ce livratorul mergea pe stradă. Acesta se îndrepta spre o adresă unde urma să livreze mâncare. În drumul său, a dat peste agresorul de 20 de ani, care i-a făcut semn să oprească.
Livratorul a tras pe dreapta, moment în care tânărul a început să-l lovească, încercând să-i fure scuterul. Acesta a reușit să se urce pe scuter, a încercat să plece cu acesta, dar nu a reușit.
Mai mulți martori au intervenit, iar pe stradă se aflau și doi polițiști de la Brigada Rutieră. Cei din urmă l-au imobilizat și l-au dus pe bărbat la secție. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore.