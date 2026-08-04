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Încă un oraș din România anunță măsuri pentru a economisi energie. Iluminatul stradal va fi redus cu 50%

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Illuminated street light
Iluminat stradal. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Primăria Arad a decis, marţi, în urma unui apel al prefectului, să reducă la 50% intensitatea iluminatului public pe străzile unde tehnologia permite acest lucru, în timp ce iluminatul arhitectural va fi suspendat.

„Începând de astăzi, Primăria municipiului Arad dispune două prime măsuri de economisire a energiei electrice, menite să reducă presiunea asupra reţelei şi să optimizeze consumul de resurse la nivel local. Decizia vine în contextul dificultăţilor energetice înregistrate la nivel naţional şi vizează în primă fază sectorul iluminatului public şi arhitectural din oraş. Astfel, se va opri temporar iluminatul public arhitectural şi se va diminua cu 50% intensitatea iluminatului pe arterele unde infrastructura tehnică permite reducerea fluxului luminos”, a anunţat, print-un comunicat de presă, viceprimarul Lazăr Faur.

Anterior, Tribunalul Arad a anunţat că a decis să suspende iluminatul arhitectural pentru Palatul Justiţiei, „având în vedere contextul actual din domeniul energetic şi preocuparea pentru reducerea consumului de energie”.

După decizia Tribunalului, prefectul judeţului, Mihai Paşca, a lansat un apel către instituţii să ia măsuri similare. „În contextul necesităţii utilizării responsabile a resurselor energetice şi al efortului comun de reducere a consumului de energie electrică, adresez un apel către toate instituţiile publice, autorităţile administraţiei publice locale, operatorii economici şi cetăţenii judeţului pentru adoptarea unor măsuri voluntare de eficientizare a consumului de energie”, a transmis Mihai Paşca.

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Editor : M.I.

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