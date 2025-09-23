Încă un oraș din România ia măsuri pentru a interzice trotinetele electrice

Încă un oraș mare din țară ia măsuri suplimentare în cazul trotinetelor electrice, după înmulțirea tragediilor. După ce Primăria Piatra Neamț le-a interzis pe cele închiriate, autoritățile din Buzău pregătesc o decizie prin care trotinetele electrice să fie interzise în centrul orașului, în curtea școlilor și în parcuri, relatează Digi24.

Primăria Buzău a interzis trotinetele electrice în parcurile mari ale municipiului, ca urmare a unei propuneri a biroului rutier, iar acum zona cu interdicții s-ar putea extinde.

„Lucrăm acum la un proiect de hotărâre de Consiliu Local prin care să interzicem accesul în permanență în toate parcurile din Buzău și în zona centrală”, spune Constantin Toma, primarul municipiului.

Sancțiunile pentru nerespectarea normelor privind circulația trotinetelor electrice sunt prevăzute în codul rutier și au un cuantum de amendă cuprins între 810 lei și 1.620 lei.

Instructorii auto susțin noi reguli pentru deplasarea cu trotineta electrică. Chiar și un curs. „Avem, zic, un 10-15% din străzile municipiului acoperite de piste de biciclete, piste pe care ar trebui să le folosească și cei care folosesc trotinetele electrice. Ar mai trebui reglementată și viteza”, este de părere un instructor auto.

Doar în acest an, la Spitalul Județean din Buzău au ajuns 78 de victime ale trotinetelor electrice. Mai bine de jumătate au fost copii și adolescenți cu traumatisme la cap, mâini și picioare.

La nivel național, de la începutul anului, au fost peste 1.500 de accidente cu trotineta electrică, față de puțin peste 1.300 în 2024.

