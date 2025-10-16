Live TV

Video Încă un sector din Transalpina se închide din cauza ninsorilor și a viscolului. Anunțul CNAIR

Data publicării:
ninsoare pe transalpina
Foto: Captură video Facebook CNAIR

 Încă un sector al DN 67C Transalpina se închide, joi, din cauza condiţiilor meteorologice, fiind vorba de tronsonul cuprins între Obârşia Lotrului şi Curpăt, anunţă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„Condiţiile meteorologice nefavorabile închid încă un sector din Transalpina! Din cauza condiţiilor meteorologice ce pun în pericol siguranţa participanţilor la trafic (viscol, avalanşe, căderi de stânci, alunecări de teren, polei etc.) se închide circulaţia rutieră pe Transalpina (DN67C) între Obârşia Lotrului (km 59+800) şi Curpăt (km 79+200). Subliniem faptul că această măsură de închidere a fost luată pentru siguranţa conducătorilor auto, conform Normativului privind circulaţia rutieră pe drumurile montane”, se arată pe pagina de Facebook a CNAIR.

Reprezentanţii instituţiei reamintesc participanţilor la trafic că sectorul de drum cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului este închis circulaţiei rutiere de pe 30 septembrie, tot din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.

