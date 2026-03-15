Pompierii intervin pentru stingerea unor incendii puternice de vegetație izbucnite în județele Maramureș și Satu Mare, unde flăcările au cuprins zeci de hectare de teren. În Maramureș, incendiul afectează aproximativ 20 de hectare dintr-o pădure, iar intervenția este îngreunată de terenul greu accesibil, motiv pentru care autoritățile au decis trimiterea a două elicoptere Black Hawk pentru sprijin aerian. În Satu Mare, focul a cuprins aproximativ 10 hectare de vegetație uscată.

Potrivit autorităților, în ambele cazuri există riscul ca incendiile să se extindă, iar intervențiile sunt în desfășurare.

Incendiu puternic de vegetație în Satu Mare

În localitatea Racșa, din județul Satu Mare, incendiul de vegetație se manifestă pe o suprafață de aproximativ 10 hectare, fiind fragmentat în mai multe focare.

Intervenția pompierilor este îngreunată de terenul dificil din zonă.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate șapte autospeciale, respectiv patru autospeciale de primă intervenție și comandă și trei autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Pădure cuprinsă de flăcări în Maramureș

Un alt incendiu de vegetație a izbucnit în localitatea Nănești, județul Maramureș, unde focul se manifestă la litiera unei păduri de foioase pe o suprafață de aproximativ 20 de hectare.

Accesul în zona afectată este extrem de dificil, pompierii fiind nevoiți să ajungă la locul intervenției exclusiv pe jos. Din acest motiv, operațiunea de stingere este una complexă.

La intervenție participă 24 de cadre ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, opt membri ai serviciilor voluntare pentru situații de urgență și trei reprezentanți ai ocolului silvic.

Pentru sprijinirea echipelor de la sol, vor fi trimise două elicoptere Black Hawk din cadrul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, echipate pentru intervenții aeriene la incendii.

Autoritățile precizează că forțele de intervenție pot fi suplimentate în funcție de evoluția situației din teren.

Apel al autorităților către populație

Reprezentanții ISU atrag atenția că, în această perioadă, vegetația uscată și condițiile meteorologice favorizează propagarea rapidă a incendiilor.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să nu utilizeze focul deschis pentru igienizarea terenurilor sau pentru arderea resturilor vegetale, deoarece astfel de practici pot scăpa rapid de sub control și pot genera incendii de amploare, cu impact asupra pădurilor, gospodăriilor și mediului.

Foto: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă/ Facebook

Editor : Ș.A.