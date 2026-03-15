Live TV

Video&Foto Incendii puternice de vegetație în două județe din țară: zeci de hectare distruse de flăcări. Elicoptere Black Hawk trimise în sprijin

Data publicării:
photo-collage.png (93)
Pompierii intervin pentru stingerea unor incendii puternice de vegetație izbucnite în județele Maramureș și Satu Mare. Foto: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă/ Facebook
Din articol
Incendiu puternic de vegetație în Satu Mare Pădure cuprinsă de flăcări în Maramureș Apel al autorităților către populație

Pompierii intervin pentru stingerea unor incendii puternice de vegetație izbucnite în județele Maramureș și Satu Mare, unde flăcările au cuprins zeci de hectare de teren. În Maramureș, incendiul afectează aproximativ 20 de hectare dintr-o pădure, iar intervenția este îngreunată de terenul greu accesibil, motiv pentru care autoritățile au decis trimiterea a două elicoptere Black Hawk pentru sprijin aerian. În Satu Mare, focul a cuprins aproximativ 10 hectare de vegetație uscată.

Potrivit autorităților, în ambele cazuri există riscul ca incendiile să se extindă, iar intervențiile sunt în desfășurare.

Incendiu puternic de vegetație în Satu Mare

În localitatea Racșa, din județul Satu Mare, incendiul de vegetație se manifestă pe o suprafață de aproximativ 10 hectare, fiind fragmentat în mai multe focare.

Intervenția pompierilor este îngreunată de terenul dificil din zonă.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate șapte autospeciale, respectiv patru autospeciale de primă intervenție și comandă și trei autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Pădure cuprinsă de flăcări în Maramureș

Un alt incendiu de vegetație a izbucnit în localitatea Nănești, județul Maramureș, unde focul se manifestă la litiera unei păduri de foioase pe o suprafață de aproximativ 20 de hectare.

Accesul în zona afectată este extrem de dificil, pompierii fiind nevoiți să ajungă la locul intervenției exclusiv pe jos. Din acest motiv, operațiunea de stingere este una complexă.

La intervenție participă 24 de cadre ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, opt membri ai serviciilor voluntare pentru situații de urgență și trei reprezentanți ai ocolului silvic.

Pentru sprijinirea echipelor de la sol, vor fi trimise două elicoptere Black Hawk din cadrul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, echipate pentru intervenții aeriene la incendii.

Autoritățile precizează că forțele de intervenție pot fi suplimentate în funcție de evoluția situației din teren.

Apel al autorităților către populație

Reprezentanții ISU atrag atenția că, în această perioadă, vegetația uscată și condițiile meteorologice favorizează propagarea rapidă a incendiilor.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să nu utilizeze focul deschis pentru igienizarea terenurilor sau pentru arderea resturilor vegetale, deoarece astfel de practici pot scăpa rapid de sub control și pot genera incendii de amploare, cu impact asupra pădurilor, gospodăriilor și mediului.

Deschide galeria foto

,

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Mojtaba Khamenei ar fi în comă. Liderul Suprem al Iranului nici nu știe că a fost numit...
racheta storm shadow
3
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce...
Vladimir Putin dă mâna cu membri ai serviciilor de securitate din Rusia
4
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin...
Donald Trump
5
„Ar fi un coșmar pentru Trump și întreaga lume.” Piedica de care s-ar putea lovi SUA în...
Gigi Becali a lăsat pe toată lumea ”mască”, după ce SUA a cerut să aducă avioane și militari în România. Cum l-a numit pe Trump
Digi Sport
Gigi Becali a lăsat pe toată lumea ”mască”, după ce SUA a cerut să aducă avioane și militari în România. Cum l-a numit pe Trump
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina de politie
O femeie din Satu Mare spune că mascații au intrat peste ea și fiica de 12 ani. Poliția: percheziția a fost făcută legal
salvamontisti in zapada
Operațiune grea în Maramureş: trei ucraineni, recuperați de la mare altitudine. Aproape 100 de oameni, salvați de pe munte în ultima zi
Romanian Police Car (Politia Rutiera) in Bucharest traffic, Romania, 2023
Bărbat de 57 de ani din Satu Mare, arestat după ce a agresat sexual o fetiță de șase ani
Screenshot 2026-02-14 090722
Doi primari vor să comaseze comunele pe care le conduc și vor organiza un referendum. Ce funcții sunt eliminate
politisti la perchezitii
Percheziţii în Maramureş şi Satu Mare, într-un dosar de viol și agresiune sexuală. Sunt vizaţi un cadru didactic şi doi foști elevi
Recomandările redacţiei
d trumo la microfon gestuiculeaza, steaguri sua in spate
Trump spune că Iranul vrea să negocieze un armistiţiu. „S-ar putea să...
Vladimir Putin, în timpul discursului în care a anunțat invadarea Ucrainei
„Ideea să-ți vorbească despre imoralitate criminalul nr. 1 al...
RAW INCENDIU BISERICA PRAHOVA 2 150326_00038
Incendiu puternic la o biserică din Prahova, în timpul slujbei de...
A portrait of Iran’s late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, killed in the opening salvo of a US and Israeli attack on Iran on February 28, is seen hanging on the wall of a destroyed building, the site of an Israeli airstrike in Beirut’s southern suburb of Haret Hr
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 16. Israelul anunţă un „val de...
Ultimele știri
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 15 martie
Zelenski: Ucraina nu vrea să piardă sprijinul SUA din cauza războiului din Orientul Mijlociu. „Nu suntem în război cu Iranul”
Intervenții în lanț pe munte. Peste 40 de oameni au fost salvați, 17 au ajuns la spital
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care vor simți din nou fericirea, începând cu 15 martie 2026. Dispar energiile negative și apare o...
Cancan
Mai ninge sau nu în București primăvara aceasta? Prognozele meteorologilor Accuweather, Easeweather și ANM...
Fanatik.ro
Cristi Borcea „mitraliază” Rapidul după derby: „Prin Europa se va face de râs! E purceaua moartă în coteț!”...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Victor Angelescu îl distruge pe Cîrjan: „Nu ai cum să ajungi fotbalist mare! Există karma şi a simţit pe...
Adevărul
Ce se va întâmpla cu „blocurile comuniste” peste câteva decenii: „Unii cred că vor rezista la nesfârșit”
Playtech
Ce înseamnă cu adevărat „sfertul academic”? Expresia folosită greșit de mulți români
Digi FM
Maioneză de post. Rețeta simplă, rapidă și cremoasă, numai bună de adăugat în salate în Postul Paștelui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata: nu mai există nicio îndoială! Irakul merge până la capăt: momentul așteptat de 40 de ani
Pro FM
Kelly Clarkson, la 24 de ani de la participarea la emisiunea care i-a adus faima: „Nu am primit premiul, au...
Film Now
De ce nu s-a căsătorit niciodată Al Pacino. Actorul, tatăl a patru copii, a avut relații cu mai multe actrițe...
Adevarul
Ce s-ar întâmpla dacă PSD iese de la guvernare în 2026
Newsweek
4 zile de foc pentru pensionari. Strategia in 2 pași prin care PSD vrea să crească pensiile. Pleacă Bolojan?
Digi FM
"George Simion e ostaticul lui Maricel Păcuraru, al lui Dan Dungaciu și al lui Petrișor Peiu". Un fost aliat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Dakota Johnson, pictorial de senzație la 36 de ani. Fanii, uimiți: „Nimeni nu poate fi ca tine când e vorba...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică