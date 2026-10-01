Video Incendiu cu degajări mari de fum la o staţie de sortare-reciclare deşeuri din apropiere de Sibiu. A fost emis mesaj RO-Alert Data actualizării: 01.10.2026 23:11 Data publicării: 01.10.2026 22:38 Foto: ISU Sibiu Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Un incendiu de proporţii se manifestă, joi seară, la o staţie de sortare-reciclare deşeuri din apropierea municipiului Sibiu, fiind emis mesaj RO-Alert. Focul se manifestă pe 700 de metri pătraţi, cu degajări mari de fum, relatează News.ro. Incendiu într-un cămin studențesc din Cluj-Napoca: 200 de tineri evacuați în toiul nopții. Trei au avut nevoie de oxigen Mașină în flăcări pe DN1. Imagini cu șoferul care cere disperat ajutor, dar minute în șir nu oprește nimeni Incendiu la o stație Starlink din Polonia. Ministrul Digitalizării acuză un sabotaj: „Noua doctrină de atac a Rusiei” Premieră în Serbia: O femeie din comunitatea LGBT a preluat funcția de președinte după demisia lui Vucic. Cine este Ana Brnabic Un preot fals și-a transformat casa în biserică și cerea donații online. Sute de oameni din toată țara veneau la slujbele lui Studenții de la ASE reclamă ploșnițe într-una dintre clădirile instituției. Reacția decanului universității Leul se prăbușește în piața interbancară. Euro a atins 5,35 lei, un nou minim istoric Șase curse AnimaWings, anulate după depunerea cererii de intrare în insolvență. Ce se întâmplă cu biletele deja cumpărate ANAF verifică bunurile de lux trecute în patrimoniul firmelor. Ce pot face contribuabilii înainte de control „Pompierii sibieni intervin de urgenţă în localitatea Şura Mică pentru stingerea unui incendiu care se manifestă hala unui operator de sortare-reciclare deşeuri”, anunţă, joi seară, ISU Sibiu.În urma recunoaşterii efectuate de pompieri la faţa locului, incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 700 mp.„Din cauza degajărilor mari de fum, s-a transmis mesaj de avertizare Ro-Alert pentru locuitorii din zonă”, au precizat pompierii.Forţele de intervenţie sunt suplimentate cu încă o autospecială de stingere, o autospecială CBRN, precum şi două autospeciale de stingere şi o autospecială cu roboţi din cadrul ISU Alba.Se lucrează pentru luminare extinderii incendiului şi pentru localizare. Editor : Liviu Cojan Etichete: incendiu sibiu deseuri degajare de fum statie sortare-reciclare Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la... 2 Guvernul Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, a picat la vot în Parlament. Primele... 3 Hoții au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din... 4 O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că DIICOT va sări în aer, a fost... 5 Kelemen Hunor: Dacă PSD nu l-a votat pe Siegfried Mureșan, nici PNL nu îl va vota pe...