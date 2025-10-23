Live TV

Video Incendiu cu degajări masive de fum în județul Prahova. A fost emis RO-ALERT

Foto: Captură video

Un incendiu care se manifestă cu degajări masive de fum a izbucnit, joi, la un operator economic din comuna prahoveană Ariceştii Rahtivani, la faţa locului fiind mobilizate cinci autospeciale de intervenţie cu apă şi spumă.

„Incendiul se manifestă pe aproximativ 1.000 mp, cu degajări masive de fum. Progresiv, pentru gestionarea operativă a evenimentului au fost mobilizate 5 autospeciale de intervenţie cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Incendiul a cuprins deşeuri aflate pe amplasamentul respectiv.

Având în vedere degajările masive de fum şi direcţia vântului, s-a emis un mesaj RO-ALERT, precizează sursa citată.

Editor : Liviu Cojan

