Un incendiu de mari proporții a izbucnit în peninsula Kassandra în Grecia, una dintre destinațiile de vacanță preferate ale românilor. Consulatul României de la Salonic avertizează că incendiul are loc în zona dintre Kassandreia, Siviri și Fourka și le cere oamenilor să urmărească mesajele de urgență transmise de autoritățile elene și să respecte indicațiile acestora. Apelul vine în condițiile în care mulți turiști au fost evacuați chiar de pe plajă.

„Autoritățile locale au activat sistemul de alertă de urgență 112 și au transmis instrucțiuni pentru locuitorii și vizitatorii din zonele afectate.

Facem un apel către cetățenii români să fie foarte atenți, să urmărească mesajele transmise prin 112 și să respecte cu strictețe indicațiile autorităților elene. Evitați deplasările care nu sunt necesare și nu îngreunați accesul echipajelor de pompieri și al forțelor de intervenție”, arată un mesaj al consulatului.

„Știm că în această perioadă numeroși cetățeni români se află în Halkidiki, în vacanță, alături de familie. Vă rugăm să aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi și să rămâneți vigilenți. Suntem cu gândul la toți cei aflați în zonele afectate și sperăm ca situația să fie cât mai curând sub control, fără victime și fără pierderi de vieți omenești”, mai spun oficialii.

România este țara din care merg cei mai mulți turiști în Halkidiki. Dintre toate țările care trimit turiști acolo, România are cel mai consistent contingent, între 300.000 și 400.000 de turiști pe an.

Editor : M.B.