Incendiu de pădure în Gorj. Armata intervine cu un avion Spartan care poate arunca 6.000 de litri de apă la fiecare trecere

O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române intervine marți pentru stingerea unui incendiu de pădure izbucnit în județul Gorj. Avionul, care poate transporta 6.000 de litri de apă la fiecare trecere, a decolat de la Otopeni la ora 09:40, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

„O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru stingerea incendiilor, intervine astăzi pentru stingerea incendiului de pădure declanșat pe raza județului Gorj”, a transmis MApN, într-o postare pe Facebook.

Aeronava a decolat din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, la ora 09:40.

Potrivit Ministerului Apărării, misiunea aeriană se desfășoară la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

În configurația destinată stingerii incendiilor, aeronavele C-27J Spartan pot transporta 6.000 de litri de apă, în șase containere, la fiecare trecere.

Editor : Ș.A.