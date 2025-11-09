Un incendiu a izbucnit duminică după-amiaza, 9 noiembrie, într-un bloc ANL din Craiova, iar mai mulți locatari au părăsit clădirea. Flăcările s-au manifestat la etajul 4 al blocului din cartierul Craiovița Nouă.

20 de oameni s-au autoevacuat, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj. Mai mult, incendiul s-a extins și la acoperișul blocului situat pe Bulevardul Oltenia, potrivit Agerpres.

În urma incidentului, doi căței au murit. Pompierii au acționat cu trei autospeciale și o autoscară. La fața locului a fost prezent și un echipaj SMURD, iar incendiul a fost lichidat după aproximativ o oră.

A fost demarată o anchetă.

