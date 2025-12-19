Incendiu într-un apartament situat la etajul al optulea al unui bloc din Braşov. Un bărbat a suferit arsuri pe faţă şi pe membre

Un incendiu a izbucnit, joi seară, într-un apartament situat la etajul al optulea al unui bloc din municipiul Braşov, pompierii intervenind cu mai multe autospecial pentru stingerea flăcărilor. Un bărbat a fost transportat la spital cu arsuri pe faţă şi pe membre.

Potrivit ISU Braşov, incendiul a izbucnit la un apartament situat la etajul 8 al unui bloc de locuinţe din municipiul Braşov. Acolo s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autoscară, o autocisternă cu apă şi un echipaj SMURD, relatează News.ro.

„Incendiul se manifesta cu flăcări şi degajări mari de fum în apartamentul situat la etajul 8. Se intervine pentru localizarea şi lichidarea incendiului”, a arătat sursa citată.

În urma incendiului, un bărbat a suferit arsuri la nivelul feţei şi al membrelor. Victima a primit asistenţă medicală şi a fost transportată la Spitalul de Urgenţă Braşov pentru îngrijiri medicale şi investigaţii suplimentare.

Editor : Liviu Cojan