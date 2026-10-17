Pompierii ieşeni intervin, sâmbătă după-amiază, la un incendiu izbucnit la un transformator electric din incinta CET Iaşi. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi, focul se manifestă la primul etaj al unei hale industriale, pe o suprafaţă de aproximativ 1.000 de metri pătraţi. Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar echipajele de pompieri din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 Iaşi intervin pentru localizarea şi stingerea incendiului, dar şi pentru limitarea propagării flăcărilor. Până în acest moment, nu au fost înregistrate victime.

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi intervin, sâmbătă după-amiază, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un transformator electric situat în incinta CET Iaşi, pe Calea Chişinăului, în municipiul Iaşi.

La locul evenimentului au fost mobilizate Detaşamentul 2 de Pompieri Iaşi: 3 autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS), o autospecială pentru salvări şi intervenţii la înălţime (ASII) şi un echipaj de prim ajutor calificat (EPA) şi Detaşamentul 1 de Pompieri Iaşi: o autospecială de stingere cu apă şi spumă (ASAS) şi o autospecială pentru transport personal şi victime multiple (ATPVM).

„În total, la locul evenimentului au fost mobilizate şapte mijloace de intervenţie, cu echipajele aferente”, precizează ISU Iaşi.

Pompierii le recomandă cetăţenilor să evite zona intervenţiei, să păstreze o distanţă de siguranţă faţă de instalaţiile electrice şi să respecte indicaţiile echipajelor de intervenţie.

Incendiul se manifestă la etajul întâi al unei hale industriale, pe o suprafaţă de aproximativ 1.000 de metri pătraţi, din suprafaţa totală a halei de aproximativ 5.000 de metri pătraţi.

Potrivit sursei citate, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar echipajele de pompieri din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 Iaşi intervin pentru localizarea şi stingerea incendiului, precum şi pentru limitarea propagării flăcărilor.

Până în acest moment, nu au fost înregistrate victime.

Editor : Liviu Cojan