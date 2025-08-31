Live TV

Incendiu la locomotiva unui tren de călători, în judeţul Constanţa

Douăzeci de persoane, inclusiv angajați, au ieşit din clădire.
FOTO: Inquam Photos / George Călin

Pompierii din Constanţa intervin, duminică, după ce s-a produs un incendiu la o locomotivă care tractează 15 vagoane cu pasageri.

Acest tren circula pe ruta Mangalia-Craiova, a oprit și în Constanța și, din informațiile de la călători, a plecat cu o întârziere de o oră. Însă nici nu a ieșit bine din gara Constanța, că s-a oprit în zona Palas, pentru că locomotiva a luat foc. La faţa locului intervin mai multe echipaje.

„Locomotiva a fost decuplată de la cele 15 vagoane, este încă sub tensiune pe linia de înaltă tensiune. Se acţionează cu pulbere pentru limitarea incendiului”, anunţă ISU Constanţa.

Sursa citată a precizat că nu sunt victime care necesită îngrijiri medicale și nu există pericol pentru călători.

De asemenea, la fața locului a fost adusă o altă locomotivă, iar după ce incendiul va fi lichidat, liniile vor fi repuse în tensiune și trenul va pleca, însă cu o întârziere considerabilă. 

