Pompierii din Constanţa intervin, duminică, după ce s-a produs un incendiu la o locomotivă care tractează 15 vagoane cu pasageri.

Acest tren circula pe ruta Mangalia-Craiova, a oprit și în Constanța și, din informațiile de la călători, a plecat cu o întârziere de o oră. Însă nici nu a ieșit bine din gara Constanța, că s-a oprit în zona Palas, pentru că locomotiva a luat foc. La faţa locului intervin mai multe echipaje.

„Locomotiva a fost decuplată de la cele 15 vagoane, este încă sub tensiune pe linia de înaltă tensiune. Se acţionează cu pulbere pentru limitarea incendiului”, anunţă ISU Constanţa.

Sursa citată a precizat că nu sunt victime care necesită îngrijiri medicale și nu există pericol pentru călători.

De asemenea, la fața locului a fost adusă o altă locomotivă, iar după ce incendiul va fi lichidat, liniile vor fi repuse în tensiune și trenul va pleca, însă cu o întârziere considerabilă.

