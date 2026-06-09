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Incendiu la o grădiniță din Prahova: Zeci de copii au fost evacuaţi

Data publicării:
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Sursa: captură video

Aproape 30 de copii au fost evacuaţi marţi dimineaţă din incinta unei grădiniţe din localitatea prahoveană Gornet-Cricov după ce acoperişul imobilului a luat foc.

Incendiul a izbucnit la acoperişul unei grădiniţe din satul Ţărculeşti, comuna Gornet-Cricov. În acel moment, în incinta grădiniţei se desfăşurau activităţi educative.

„Toţi copiii aflaţi în unitatea de învăţământ s-au autoevacuat în siguranţă, fără a fi raportate victime. Este vorba despre 29 de copii şi 3 cadre didactice”, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, citat de News.ro.

Incendiul a cuprins acoperişul imobilului, pe o suprafaţă de aproximativ 50 de metri pătraţi.

La faţa locului acţionează două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD de la Garda de Intervenţie Urlaţi, o autospecială de stingere de la Punctul de Lucru Apostolache, precum şi o autospecială de stingere şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă de la Detaşamentul Mizil.

 

Editor : M.B.

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