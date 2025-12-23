Incendiu la sediul primăriei din Oravița: focul a cuprins două etaje ale clădirii. Mai mulți muncitori au fost evacuați

Un incendiu a izbucnit, marţi seara, la etajul întâi al Primăriei oraşului Oraviţa, focul extinzându-se apoi şi la etajul al doilea al clădirii, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Caraş-Severin.

„Incendiul se manifestă cu flacără deschisă, fiind localizat în prezent. Aproximativ 10 muncitori, cazaţi temporar în clădire şi care desfăşurau lucrări de renovare, au fost evacuaţi în siguranţă”, a precizat sursa citată.

Foto: ISU Caraș-Severin

La faţa locului intervin forţe din cadrul Secţiei de Pompieri Oraviţa, cu două autospeciale şi opt servanţi, sprijinite de Detaşamentul de Pompieri Reşiţa, cu două echipaje şi două autospeciale de intervenţie.

Nu au fost înregistrate victime.

Intervenţia este în dinamică, menţionează ISU Caraş-Severin.

