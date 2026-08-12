Incendiu la Spitalul Orășenesc Gura Humorului. Focul a pornit de la o candelă lăsată nesupravegheată

Un incendiu a izbucnit miercuri într-o cameră tehnică a Spitalului Orășenesc Gura Humorului. Pompierii au stabilit că focul a fost provocat de o candelă lăsată aprinsă și nesupravegheată, scrie News.ro.

„Incendiu izbucnit în interiorul unei camere tehnice a Spitalului Orășenesc Gura Humorului. Au intervenit pompierii militari cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD”, a transmis miercuri ISU Suceava.

La sosirea echipajelor, ardeau materiale combustibile din interiorul camerei tehnice, pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați.

Incendiul a fost lichidat în limitele în care a fost găsit, iar pompierii au stabilit că focul a pornit de la o candelă lăsată aprinsă și nesupravegheată.

Editor : Ș.A.