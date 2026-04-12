Video Incendiu la Termocentrala Rovinari: grupul energetic 5, oprit de urgență

59f92d2d-dd44-46ab-bc7a-c8b0858e2369-780x470
Incendiu la Rovinari. Sursa: Gorj Express

Un incendiu a izbucnit la Termocentrala Termocentrala Rovinari, afectând singurul grup energetic aflat în funcțiune la momentul incidentului. Grupul 5 a fost oprit preventiv, în timp ce autoritățile au intervenit pentru stingerea focului și securizarea instalațiilor.

 

Focul s-a manifestat la nivelul unor instalații tehnice, iar la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj. Potrivit primelor informații, grupul energetic 5 - singurul aflat în funcțiune în momentul izbucnirii incendiului -a fost oprit imediat, ca măsură de siguranță, anunță Digi24.

În paralel, autoritățile și operatorul centralei au încercat repornirea grupului 4, pentru a asigura continuitatea parțială a producției de energie electrică.

Intervenția pompierilor a durat aproximativ două ore, iar incendiul a fost localizat și lichidat înainte de a se extinde la alte instalații importante ale centralei.

Reprezentanții autorităților au precizat că nu au fost înregistrate victime în urma incidentului. Activitatea unității nu a fost afectată semnificativ pe termen lung, însă evaluările tehnice sunt în desfășurare.

Cauza exactă a izbucnirii incendiului nu este încă stabilită. Specialiștii urmează să efectueze o anchetă tehnică pentru a determina condițiile în care s-a produs incidentul și eventuale deficiențe ale echipamentelor.

Editor : C.A.

Top Citite
pedro sanchez
1
După ce a intrat în conflict cu Donald Trump și Israelul, Pedro Sanchez prezintă Spania...
avion f-16 al poloniei
2
Avioane F-16 poloneze au interceptat un avion de recunoaștere rus deasupra Mării Baltice
benjamin netanyahu pedro sanchez
3
Netanyahu acuză Spania de „ostilitate” și o exclude din mecanismul de supraveghere a...
iran-miting
4
Război în Orientul Mijlociu, ziua 43. Negocierile de la Islamabad se prelungesc peste...
eugen radulescu la o sedinta
5
Consilier BNR: Aveam nevoie de banii din Fondul de rezervă ca să atenuăm criza din Golf...
Recomandările redacţiei
liban - atacuri israeliene
Război în Orientul Mijlociu, ziua 44. „Nu am ajuns la un acord”...
viktor orban peter magyar
Alegeri Ungaria 2026. Viktor Orban ar putea pierde puterea în fața...
lansarea unei rachete spațiale Angara din cosmodromul Plesețk
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să...
coif de aur cotofenesti bratari dacice
Unul dintre suspecţii în cazul furtului Coifului de la Coţofeneşti...
Ultimele știri
Ce înfrângere l-ar face pe Orban să demisioneze din fruntea partidului Fidesz: „Una gravă”. Despre Peter Magyar: „Nu-l subestimez”
Intervenție dificilă în Piatra Craiului: doi turiști blocați pe un traseu acoperit de gheață au fost salvați de jandarmi
Procuratura israeliană acceptă anularea audierii lui Benjamin Netanyahu din această săptămână, invocând „lipsa de alternativă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Urări de Paște. Cele mai frumoase mesaje, gânduri și felicitări de trimis celor dragi
Cancan
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
Fanatik.ro
Bun de plată! Ce despăgubiri e obligat să plătească Daniel Pancu dacă rupe contractul cu CFR Cluj
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
”Cadoul” pe care Meme Stoica l-a primit de ziua lui, chiar de Paște, când a împlinit 50 de ani. Era la...
Adevărul
Câștigă sau pierd SUA în Iran? Argumentele consilierului lui George W. Bush: „Se inventează linii imaginare”
Playtech
Salariu atractiv oferit de Kaufland pentru un post de curățenie. Condiția care trebuie îndeplinită
Digi FM
Ce este anafura de Paște și cum se ia corect. Câte zile se consumă și ce faci cu cea rămasă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adrian Ilie și-a aflat pedeapsa instant, după ce a fost prins băut la volan a doua oară în 3 ani!
Pro FM
Cum arată Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic, la aproape 50 de ani. Și-a etalat formele voluptoase...
Film Now
Nicole Kidman, apariție răvășitoare la 58 de ani. Detaliul rochiei îndrăznețe care i-a pus în evidență...
Adevarul
Misterul avioanelor sovietice în care petreceau românii. Cum au ajuns „avio-baruri” în două orașe din Timiș
Newsweek
Veste proastă de Paște de la BNR. Șanse aproape zero ca pensiile să se indexeze. Pensionarii pierd 300 lei
Digi FM
Gabriela Cristea, transformare spectaculoasă după ce a slăbit 30 kg: "Nu m-am operat". S-a pozat și în costum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
O pisică a reușit să inunde o casă întreagă din curiozitate: „Totul a început când a învățat să deschidă...
Film Now
„Blestemul” rolului Iisus. Un actor a fost lovit de fulger. Ce s-a întâmplat cu ceilalți
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...