Un incendiu a izbucnit la Termocentrala Termocentrala Rovinari, afectând singurul grup energetic aflat în funcțiune la momentul incidentului. Grupul 5 a fost oprit preventiv, în timp ce autoritățile au intervenit pentru stingerea focului și securizarea instalațiilor.

Focul s-a manifestat la nivelul unor instalații tehnice, iar la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj. Potrivit primelor informații, grupul energetic 5 - singurul aflat în funcțiune în momentul izbucnirii incendiului -a fost oprit imediat, ca măsură de siguranță, anunță Digi24.

În paralel, autoritățile și operatorul centralei au încercat repornirea grupului 4, pentru a asigura continuitatea parțială a producției de energie electrică.

Intervenția pompierilor a durat aproximativ două ore, iar incendiul a fost localizat și lichidat înainte de a se extinde la alte instalații importante ale centralei.

Reprezentanții autorităților au precizat că nu au fost înregistrate victime în urma incidentului. Activitatea unității nu a fost afectată semnificativ pe termen lung, însă evaluările tehnice sunt în desfășurare.

Cauza exactă a izbucnirii incendiului nu este încă stabilită. Specialiștii urmează să efectueze o anchetă tehnică pentru a determina condițiile în care s-a produs incidentul și eventuale deficiențe ale echipamentelor.

Editor : C.A.